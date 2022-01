Necromunda: Hired Gun: Neue Waffenskins zum Mondjahr

Necromunda: Hired Gun, der schnelle Shooter aus dem Hause Streum On Studio, bekommt ein kostenloses Content Update, um das Mondneujahr zu feiern! Schaltet 38 neue Waffenskins auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S, der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC frei.

Hübscht eure Waffen mit diesen zahlreichen neuen Waffenskins auf! Verpasst dem klassischen Bolter einen neuen Look, verziert die zerstörerische Plasma Gun und viele weitere Waffen – wählt aus den 38 neuen Skins eure Favoriten und präsentiert sie stolz im Underhive. Das neue kostenlose Content Update ist jetzt verfügbar, also macht euch ans Werk und schaltet sie frei, all ihr Kopfgeldjäger da draußen. Sorgt für panische Angst unter euren Feinden – aber mit Stil!