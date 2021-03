Necromunda: Hired Gun: Warhammer 40.000-Shooter angekündigt

Focus Home Entertainment wird am 1. Juni 2021 Necromunda: Hired Gun für Xbox-Konsolen veröffentlichen.

Eine offizielle Ankündigung des Shooters, der im Warhammer 40.000-Universum spielt, steht bislang noch aus.

Im Microsoft Store wird das Spiel als rasanter und blutiger Ego-Shooter beschrieben, der euch in dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000 führt.

Necromunda: Hired Gun ist für Xbox Series X|S optimiert und bietet demnach das Smart Delivery-Feature.

Das Jägerprämie-Paket, verfügbar für alle Vorbestellungen von Necromunda: Hired Gun! Jage deine Ziele mit Stil mit einem speziellen neuen Skin für Messer, Pistole und Kleidung und einem neuen Look für das Spielzeug deines Mastiffs.

Wähl deine Aufträge. Jag deine Ziele. Hol dir die Belohnung.

Schlage dich als gnadenloser Söldner durch ein Meer von Verbrechen und Korruption in der blutigen Welt von Necromunda. Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig – aber wirst du die Jagd überleben? Necromunda: Hired Gun ist ein rasanter, blutiger und spannender Indie-Egoshooter in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000.

Für den richtigen Preis legst du dich mit gefürchteten Verbrechern und Mutanten an. Deine Waffenkammer ist prall gefüllt. Dein Körper ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Dein Cyber-Mastiff kann Feinde für dich aufspüren und erledigen, während du dich an deinem Kletterhaken durch die riesigen Areale schwingst.

– Rasanter Indie-Egoshooter in der Welt von Warhammer 40.000

– Kämpfe an der Seite deines treuen Cyber-Mastiffs

– Passe Waffen und Augmentierungen individuell an

– Sammle Prämien, steige auf und werde besser