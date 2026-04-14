Necrophosis: Full Consciousness: Gewaltloser Horror ohne Waffen erscheint im Mai

Necrophosis: Full Consciousness und die düstere Lovecraft-Horrorvision von Dragonis Games erscheint im Mai für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

PQube und Dragonis Games haben den Release von Necrophosis: Full Consciousness für den 28. Mai 2026 angekündigt. Die vollständige Edition des Lovecraft-inspirierten First-Person-Horror-Erlebnisses erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Begleitend zur Ankündigung wurde ein neuer Devlog mit Ares Dragonis veröffentlicht, der tiefere Einblicke in die kreative Ausrichtung des Projekts gibt.

Im Zentrum steht eine konsequent auf Atmosphäre und Erkundung ausgelegte Horrorvision, die sich klar von klassischen Genre-Vertretern abgrenzt. Ares Dragonis betont dabei insbesondere eine zentrale Designentscheidung: Im gesamten Spiel gibt es keinerlei Waffen. Statt Konfrontation setzt das Erlebnis vollständig auf das Ausgeliefertsein gegenüber unbekannten Entitäten und unbegreiflichen Strukturen.

Necrophosis versteht sich als Weiterentwicklung von Dragonis Games nach The Shore und verbindet Lovecraft’sche Mythologie mit surrealen, von Zdzisław Beksiński inspirierten Bildwelten. Die visuelle Identität basiert auf einer Mischung aus Verfall und Traumlogik, die eine Welt erschafft, in der Schönheit und Zerstörung eng miteinander verschmelzen.

Spieler übernehmen die Rolle einer Consciousness, die in einem zerfallenden Gefäß gefangen ist und sich durch groteske, von Verfall geprägte Umgebungen bewegt. Rätsel und narrative Fragmente treiben die Erfahrung voran, während sich die Welt zunehmend in eine albtraumhafte Struktur vertieft.

Ergänzt wird das Hauptspiel durch die Subconsciousness-Erweiterung, die zusätzliche surrealistische Bereiche und neue narrative Ebenen einführt. Auch diese Inhalte sind in der Konsolenversion vollständig enthalten und erweitern die Perspektive auf die Spielwelt um weitere fragmentierte Wahrnehmungsebenen.

Die physische PlayStation-5-Version enthält zudem das Spiel „The Shore“ als Bonus, das bereits früh die Richtung von Dragonis Games geprägt hat und ebenfalls in einer Lovecraft-inspirierten Atmosphäre angesiedelt ist.

Necrophosis: Full Consciousness erscheint am 28. Mai 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.