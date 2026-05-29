Necrophosis: Full Consciousness: Jetzt für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich

Necrophosis: Full Consciousness startet auf PS5 und Xbox Series X|S mit Subconsciousness-DLC und neuen Inhalten.

Der Release von Necrophosis: Full Consciousness ist ab sofort auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die Complete Edition bringt das düstere Erlebnis erstmals vollständig auf Konsolen und enthält direkt die Erweiterung „Subconsciousness“.

Damit erweitert sich das Spiel um zusätzliche Inhalte, die über das ursprüngliche Grundspiel hinausgehen. Publisher PQube und Entwickler Dragonis Games liefern damit eine Version, die sowohl das Hauptspiel als auch die neue Erweiterung in einem Paket vereint.

Im Zentrum steht eine surreal geprägte Horrorwelt, die von der Kunst Zdzisław Beksińskis und dem kosmischen Horror von H. P. Lovecraft inspiriert ist. Spieler starten als „Consciousness“ in einer erinnerungslosen Existenz und bewegen sich durch verfallene, albtraumhafte Landschaften, um Fragmente einer verborgenen Wahrheit zu entschlüsseln.

Der Übergang in die Erweiterung „Subconsciousness“ führt tiefer in die Spielwelt hinein. Dort warten neue Gebiete, zusätzliche Entitäten und weitere narrative Ebenen, die das ohnehin bereits dichte Horror-Setting erweitern. Die Konsolenversion integriert diesen Inhalt vollständig.

Die Spielwelt setzt stark auf Exploration und Puzzle-Elemente, kombiniert mit einer dichten audiovisuellen Atmosphäre. Minimalistische Klangkulissen, dröhnende Umgebungsgeräusche und fragmentierte Stimmen sollen die permanente Unruhe der Welt verstärken.

Auch die Begegnungen mit mythologisch inspirierten Wesen spielen eine zentrale Rolle. Im Verlauf treffen Spieler auf verschiedene kosmische Entitäten, deren Hintergrundgeschichten tief in die düstere Mythologie der Spielwelt eingebettet sind.

Mit dem heutigen Launch positioniert sich Necrophosis: Full Consciousness als vollständige Horror-Erfahrung für Konsolen-Spieler, inklusive aller bisher verfügbaren Inhalte.