Need for Speed Unbound: An diesem Termin startet die offizielle Enthüllung

Autor:, in / Need for Speed Unbound

EA hat die offizielle Enthüllung von Need for Speed Unbound bekannt gegeben.

Am kommenden Donnerstag, den 6. Oktober 2022 startet die offizielle Enthüllung von Need for Speed Unbound. Um 17:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch dann die Enthüllung hier anschauen. Außerdem wird gemunkelt, dass das Rennspiel bereits am 2. Dezember 2022 erscheinen soll. Was wirklich dran ist, erfahrt ihr dann am Donnerstag.