Need for Speed Unbound: Enthüllung in Kürze möglich

Die Enthüllung von Need for Speed Unboxung soll in Kürze stattfinden.

Immer mehr Berichte im Internet vermuten, dass diese Woche das neue Need for Speed mit dem Titel „Unbound“ enthüllt wird. Jetzt hat sich sogar etwas an der offiziellen Front getan und der Need for Speed Twitter-Account hat sein Profilbild samt Header geändert.

Somit ist es äußerst wahrscheinlich, dass in Kürze eine offizielle Ankündigung zum neuen Need for Speed geben wird.