Need for Speed Unbound: Erster Blick auf den Mercedes 190 E von A$AP Rocky

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Der einzigartige Mercedes 190 E von A$AP Rocky aus Need for Speed Unbound wird euch hier genauer vorgestellt.

EA und Criterion veröffentlichten ein neues Video zu Need for Speed Unbound, in dem der mehrfach ausgezeichnete Künstler, Unternehmer, Schauspieler und Modeikone A$AP Rocky einen ersten Blick auf seinen einzigartigen Wagen in Need for Speed Unbound wirft, den Mercedes 190 E.

Seine Reaktion auf das Auto ist hier zu sehen:

In Need for Speed Unbound fährt A$AP Rocky den angesagtesten Wagen in ganz Lakeshore, jedoch erhalten Spieler die Chance, ihn selbst in die Finger zu bekommen. Sein eigenes Takeover-Event ist ein neuer, wiederholbarer Präzisionsfahrmodus, der die Community zusammenbringt, um Teile der Stadt mit purem Stil allein zu übernehmen. Spielende müssen A$AP Rocky mit seinen eigenen Waffen schlagen, um seinen Wagen zurück zu ihrem Stützpunkt zu bringen.

A$AP Rocky und sein kreatives Team von AWGE sind auch für den genreübergreifenden Soundtrack von Need for Speed Unbound verantwortlich, auf dem zahlreiche internationale Künstler aus der Welt der elektronischen Musik und des Hip-Hop vertreten sind.

Die Need for Speed Unbound Palace Edition kann ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Origin, Steam und den Epic Game Store vorbestellt werden. Die Palace Edition bietet Spieler ab dem 29. November drei Tage Vorabzugang zu Need for Speed Unbound.