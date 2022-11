Need for Speed Unbound: Gameplay-Video zeigt die ersten 30 Minuten

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Zu Need for Speed Unbound gibt es ein neues Gameplay-Video, das euch einen neuen Eindruck vermittelt und die ersten 30 Minuten zeigt.

Mit Need for Speed Unbound geht die Serie von EA inzwischen in sein siebenundzwanzigstes Spiel. Alle Xbox Game Pass Ultimate- und EA Play-Abonnenten können ab sofort die kostenlose Trial-Version herunterladen und das Spiel zehn Stunden testen.

Vorbesteller der Palace Editionen haben Vorabzugriff auf die Vollversion und können ab heute schon in Lakeshore die Reifen glühen lassen.

Auch wir von XboxDynasty haben uns das Game angesehen und gespielt. Das Ganze haben wir für euch im folgenden Video festgehalten:

Need for Speed Unbound ist ab sofort für 79,99 EUR erhältlich und kann im Microsoft Store vorbestellt werden. Die Need for Speed Unbound Palace Edition erhaltet ihr für 89,99 EUR.

