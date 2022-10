Need for Speed Unbound: Individualisierungsoptionen vorgestellt

EA und Criterion veröffentlichen eine Reihe neuer Gameplay-Videos zu Need for Speed Unbound, die die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen, wie Spieler sich ihren ganz eigenen Flair sowie Stil schaffen und die Ästhetik ihres Wagens verbessern, wenn sie über die Straßen von Lakeshore City heizen.

Im Spiel können Fans aus über 10.000 Individualisierungsoptionen für ihren Wagen wählen, darunter neue Folien, Cutaways, Felgen und mehr.

Es gibt neue Arten der Selbstentfaltung zu entdecken, wenn sie über Anstiege springen, Burnouts starten oder driften: unverwechselbare Fahreffekte, individualisierte Audio-Samples sowie Signatur-Tags in Form von stilisierten Grafikeffekten und Sounds.

Y’all wanted more so we gave you more!

More Rims. More Decals. More Rides. More Customization. More than Machines. #needforspeed pic.twitter.com/ov7wZpueuY

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 25, 2022