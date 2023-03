Need for Speed Unbound: Kostenloses Inhaltsupdate angekündigt

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound erhält mit Volume 2 erstes großes Inhaltsupdate für den Multiplayer.

Spieler können ab dem 21. März zusammen mit Freunden die Straßen unsicher machen, wenn „Volume 2“ von Need for Speed Unbound erscheint. Das erste, kostenlose Inhaltsupdate bietet neue Möglichkeiten, sich in Lakeshore online mit dem eigenen Team zu messen.

Den Trailer zu Volume 2 gibt es hier zu sehen:

In Need for Speed Unbound Volume 2 haben Spielende Zugriff auf neue Features und neue Belohnungen – darunter neue Wagen, kosmetische Gegenstände und mehr. Das Update bietet außerdem neue Wege, sich über tägliche Herausforderungen auf den Straßen von Lakeshore zu messen, sowie verschiedene neue Playlists und Events und den neuen „Schlüssel zur Karte“-DLC. Zudem sind nun auch Cops im Multiplayer auf den Straßen unterwegs.

Alle neuen Inhalte von Volume 2 im Überblick:

Mehr Spielmöglichkeiten: Spielende können an 40 neuen Herausforderungen teilnehmen, darunter drei neue tägliche Herausforderungen, um Belohnungen wie EP und Geld zu erhalten. Obendrein können sie, wenn ihnen der Sinn nach 30 Sekunden Adrenalin steht, die neuen Hot-Laps-Strecken absolvieren und ihr Fahrkönnen gegen die Uhr unter Beweis stellen, um neue Belohnungsinhalte zu gewinnen. Neue Playlist-Events sorgen für noch mehr Abwechslung: Über deren Abschluss können Belohnungen eingesackt werden, darunter den seltenen Custom-Wagen Lotus Emira Balmain Edition.

Belohnungen: Spieler können ihren Stil auf den Straßen von Lakeshore mit neuen Fahreffekten, Posen, Stickern und vielem mehr zeigen.

Spieler können ihren Stil auf den Straßen von Lakeshore mit neuen Fahreffekten, Posen, Stickern und vielem mehr zeigen. „Schlüssel zur Karte“-DLC: Dieser kostenpflichtige DLC zeigt die Position aller 260 Sammelobjekte (100 Bären, 80 Street-Arts, 80 Plakatwände) und aller 160 Aktivitäten. Außerdem beinhaltet es ein exklusives „Fury & Zen“-Kleidungs-Pack, bestehend aus einer Jacke, einem T-Shirt, einer Jogginghose und einer Mütze.

Need for Speed Unbound ist auf die Technologie der neuesten Generation ausgelegt und ist zum ersten Mal in der Serie mit 4K-Auflösung und 60 FPS ausgestattet. Volume 2 erscheint am 21. März 2023. Das Spiel ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.