Need for Speed Unbound: Palace Edition und Vorbestellerboni enthüllt

Criterion Games hat die Vorbestellerboni sowie die Palace Edition des kommenden Arcade-Rennspiels Need for Speed Unbound enthüllt.

Während alle Vorbesteller sich zusätzlich zum Spiel über 150.000 $ Spielwährung und eine Hand voll kosmetischer Items freuen dürfen, erhalten Käufer der 89,99 Euro teuren Palace Edition vier besondere Fahrzeuge, Fahreffekte, spezielle Mashman-Items, ein 20-teiliges Kleidungspaket und mehr.

Need for Speed Unbound Palace Edition

4 atemberaubende, neue und individuelle Wagen

Neue, gassy Fahreffekte

Mashman-Decals und -Nummernschild

Exklusive Charakterpose und Banner-Artwork

Spezial-Kleidungs-Pack mit 20 einzigartigen Gegenständen

Vorbestellerboni Standard Edition und Palace Edition

Fahreffekt

Nummernschild

Banner-Artwork und Sticker

150.000 $ Spielwährung (nur für Multiplayer-Nutzung)

Wer sich nicht sicher ist, ob Need for Speed Unbound das richtige Spiel für ihn ist, hat über EA Play ab dem 29. November die Möglichkeit eine 10-stündige Testversion auszuprobieren. Bei Kauf der Vollversion wird der erreichte Fortschritt übertragen. EA Play Pro-Mitglieder erhalten am selben Tag Zugriff auf die Palace Edition von Need for Speed Unbound.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.