Need for Speed Unbound: Partnerschaft mit Luxus-Modehaus Balmain verkündet

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound enthüllt Partnerschaft mit Luxus-Modehaus Balmain.

EA und Criterion Games arbeiten mit dem renommierten Pariser Modehaus Balmain zusammen, um bei der Veröffentlichung am 02. Dezember exklusive Schuhe von Need for Speed Unbound x Balmain in der echten Welt sowie passende Inhalte im Spiel präsentieren zu können.

Die Partnerschaft, mit der Balmains Luxus-Stil ein Teil von Need for Speed Unbound wird, baut auf den wichtigsten Themen des Spiels auf: Repräsentation, Inklusion und die Freiheit zur Selbstdarstellung.

Die Zusammenarbeit zwischen Need for Speed Unbound x Balmain zeigt auch den B-IT Slider, ein Statement-Piece des Modehauses, von einer besonderen und völlig neuen Seite. Er ist Teil der Capsule Collection, die aus Schuhen in der echten Welt besteht, und ist in einer streng limitierten Edition, von der es nur 100 Paare mit dem neuen Design gibt, ab dem 14. Dezember auf Balmain.com erhältlich.

Die Partner haben außerdem gemeinsam Eleonore geschaffen. Sie ist eine Rivalin im Spiel, die ein besonderes Kleid trägt, das von Balmain für die eigene Herbstkollektion 2022 entworfen wurde. Sie driftet damit in ihrem Wagen, der mit einer einzigartigen Balmain-Folie ausgestattet ist, stilecht durch die Straßen Lakeshores. Zudem können Spieler:innen vier Kleidungsstücke von Balmain sammeln, darunter eine Jacke, Jeans und die B-IT Sliders.

Die Need for Speed Unbound Palace Edition kann ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA app, Origin, Steam und den Epic Game Store vorbestellt werden. Die Palace Edition bietet Spieler:innen ab dem 29. November drei Tage Vorabzugang zu Need for Speed Unbound.

Die Need for Speed Unbound Standard Edition erscheint am 2. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA app, Origin, Steam und den Epic Game Store. Zusätzlich erhalten EA Play Pro-Mitglieder auf PC ab dem 29. November unbegrenzten Zugriff auf die Need for Speed Unbound Palace Edition.