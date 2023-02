Need for Speed Unbound: PUMA Crossover-Collection erhältlich

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Die Need for Speed Unbound x PUMA: Crossover-Collection aus Gaming und Street Culture ist ab sofort erhältlich.

Electronic Arts und das globale Sportunternehmen PUMA geben bekannt, dass die Crossover-Collection aus Gaming und Street Culture zu Need for Speed Unbound ab sofort erhältlich ist.

Als langjähriger Partner des Need for Speed-Franchises bringt PUMA, ein Synonym für „Forever Faster“, mit seinem Ingame-Rivalen Chase und seinem speziellen Porsche 911 GT3 RS im PUMA-Gewand den nötigen Speed. Spieler können sich 13 weitere exklusive PUMA-Gegenstände im Spiel besorgen, darunter Jogginghose, Hoodie und Jacke.

In der gesamten Kollektion wird die Grundfarbe PUMA Black verwendet. Tags im Graffiti-Stil zeigen einen Need For Speed-Schriftzug in PUMA Blue sowie das Logo „PUMA Forever Faster“ in der Farbe PUMA White. Das Design der Kollektion passt auf der Straße ebenso perfekt, wie beim virtuellen Gas geben. Sie beinhaltet unter anderem eine leistungs- und komfortorientierte Reihe von zwei Hoodies, zwei T-Shirts und einer speziell entworfenen NFS-Jogginghose.

Fans können außerdem aus vier Schuhstilen wählen, darunter spezielle NFS-Farbeditionen der Sneaker-Modelle PUMA MACO SL, RS-X, RS-TRK und RS-X JR. Um den Look zu vervollständigen, ist auch eine Baseballkappe in einer Sonderedition erhältlich.

Weitere Informationen zur PUMA x NFS Unbound Collection gibt es in ausgewählten PUMA- und Footlocker-Stores sowie online unter puma.com.

Need for Speed Unbound erlaubt es Spielern weltweit, sich hinters Steuer ihrer eigenen Streetracing-Fantasie zu klemmen. Der neueste Titel aus der ikonischen Need for Speed-Reihe besticht durch einen völlig neuen visuellen Stil, der Street-Art mit den realistischsten Wagen in der Geschichte der Reihe verbindet. Die innovative Kollaboration PUMA x Need For Speed Unbound baut sowohl im Spiel als auch im echten Leben auf die Energie und das Flair der Spielreihe.

Need for Speed Unbound ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über die EA App, Origin, Steam und den Epic Game Store erhältlich.

Die Need for Speed Unbound Palace Edition ist in Zusammenarbeit mit Palace Skateboards entstanden und bietet Spieler exklusive Inhalte – darunter vier individualisierte Wagen direkt aus der Palace-Kampagne, Fahreffekte, ein Kleidungs-Paket mit 20 Gegenständen, Decals und Nummernschilder, Charakterposen und Banner-Artwork.