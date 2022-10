Need for Speed Unbound: So funktionieren Tags, Wraps und Garderoben-Anpassungen

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Mit Tags, Wraps und einer umfangreichen Garderobe bietet Need for Speed Unbound seinen Spielern jede Menge Möglichkeiten für individuelle Anpassungen.

Wie im ersten Gameplay-Trailer zu Need for Speed Unbound zu sehen war, wird der kommende Arcade-Racer auf eine Vielzahl verschiedener optischer Effekte setzen. Diese als „Tags“ bezeichneten Effekte können individuell angepasst werden und akzentuieren besondere Aktionen wie beispielsweise Drifts, Sprünge oder Boosts, wie Art Director Darren White erklärt:

„Wir wollten einen Kunststil liefern, der für das Gameplay wichtig ist, einen, der Aktionen der Spieler feiert, das Spielerlebnis verbessert und sie dabei belohnt. Wir wollten die Spieler in Need for Speed Unbound mit unseren treibenden VFX, die wir ‚Tags‘ nennen, auf das nächste Level bringen.“ „Die realistisch aussehende Welt und die Autos von Need for Speed Unbound helfen dabei, die Grafik zu erden. Inspiriert von Street Art und anderen Medien untermauern wir die Charaktere und visuellen Effekte auf kreative Weise und verwandeln sie in expressionistische Illustrationen von dir und deinem Handeln. Es handelt sich buchstäblich um Graffitis, die zum Leben erweckt werden. Es ist eine unglaublich kreative Form der Selbstdarstellung, und wie Straßenrennen repräsentiert es die uneingeschränkte Freiheit, sich entgegen Regeln und Vorschriften auszudrücken.“

„Tags“ repräsentieren den Street Culture-Aspekt des Rennspiels und basieren auf Stilen bekannter Künstler wie Sentrock und JC Riviera. In Form von „Wraps“ können die im Spiel vorhandenen Werke der verschiedenen Künstler auch auf Autos angebracht werden.

Auch die Garderobe von Need for Speed Unbound hat einiges zu bieten. Neben zahlreichen Kleidungsstücken für euren Fahrer sind auch Posen und zusätzliche kosmetische Anpassungen verfügbar, um die besonderen Momente eurer Rennkarriere gekonnt in Szene zu setzen.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.