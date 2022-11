Need for Speed Unbound: Takeover-Events feat. A$AP Rocky präsentiert

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Neuer Gameplay-Trailer zu Need for Speed Unbound stellt Takeover-Events feat. ASAP Rocky vor.

Electronic Arts und Criterion veröffentlichen heute einen neuen Gameplay-Trailer zu Need for Speed Unbound, der Spielerinnen und Spieler einen genaueren Blick auf Takeover-Events gewährt – dem neuen wiederholbaren Präzisionsfahrer-Modus unter der Leitung von A$AP Rocky. Außerdem zeigt der Gameplay-Trailer, welche Fertigkeiten und welcher Style gebraucht wird, um die Straßen von Lakeshore City zu beherrschen.

Den offiziellen Gameplay-Trailer zu den Takeover-Events feat. A$AP Rocky gibt es hier:

In den Takeover-Events von Need for Speed Unbound müssen Spielende riesige Drifts hinlegen, Sammlerstücke zerschmettern und ihr Können in den stylischsten und angesagtesten Straßenrennen in Lakeshore unter Beweis stellen. Mit Geschwindigkeit und Stil beweisen Spieler, dass sie das Zeug dazu haben, bei The Grand – dem ultimativen Straßenrennen von Lakeshore – mitzufahren.

Die Need for Speed Unbound Palace Edition ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Origin, Steam und den Epic Game Store vorbestellbar.