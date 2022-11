Need for Speed Unbound: Uhrzeiten für Pre-Load und Early Access

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Wir verraten euch die Uhrzeiten für den Pre-Load und Early Access des Rennspiels Need for Speed Unbound.

Electronic Arts gab jetzt Details zum Pre-Load und den Uhrzeiten zum Frühstart von Need for Speed Unbound bekannt, das am 2. Dezember 2022 erscheint.

Der Pre-Load für das Rennspiel ist demnach auf Xbox-Konsolen am heutigen Donnerstag ab 17:00 Uhr möglich.

Am 29. November um 8:00 Uhr ist außerdem der Early Access-Launch für Vorbesteller der Palace Edition sowie der zehnstündigen Trial-Version für EA Play-Mitglieder (enthalten in Xbox Game Pass Ultimate). Vorbesteller der Standard Edition können am 2. Dezember um dieselbe Uhrzeit Gas geben.

Pre-Load und Early Access-Launch in der Übersicht

Pre-Load

PC – 24. November 2022, 17:00 Uhr

Xbox Series X|S – 24. November 2022, 17:00 Uhr

PlayStation Palace Edition: 27. November 2022, 8:00 Uhr Standard Edition: 30. November 2022, 8:00 Uhr



Early Access-Launch

Need for Speed Unbound Palace Edition – 29. November 2022, 8:00 Uhr

Need for Speed Unbound Standard Edition – 2. Dezember 2022, 8:00 Uhr

Version für EA Play/EA Play Pro – 29. November 2022, 8:00 Uhr EA Play – Spielt die 10-stündige Trial der Need for Speed Unbound Standard Edition (und behaltet euren Fortschritt beim Kauf des Spiels) EA Play Pro – Holt euch mit eurem EA Play Pro-Abonnement die vollständige Palace Edition von Need for Speed Unbound