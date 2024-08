Need for Speed Unbound: Update Vol. 8: Cops vs. Racers präsentiert

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound enthüllt Vol. 8: Cops vs. Racers!

Electronic Arts und Criterion Games stellen heute Need for Speed Unbound Vol. 8: Cops vs. Racers vor.

Das neuste Update bietet eine Vielzahl von neuen Live-Services für das Spiel unter anderem die Rückkehr des beliebten Hot Pursuit-Modus. Mit Vol. 8 kommen die Pursuit Tech, die neue Cop Progression sowie der kultige Porsche 959 S ’87 und das neue Meta-Car Lotus Evija ’23 zu Need for Speed Unbound.

Fans können den ursprünglichen Nervenkitzel der Verfolgungsjagd mit rasanter 4v4-Action im Hot Pursuit-Modus von Vol. 8 wiedererleben, in dem Cops gegen Racer antreten und in intensiven Rennen zeigen, wem die Straßen wirklich gehört.

Spieler erleben zwei packende Runden, in denen sie die Rollen zwischen Cop und Racer tauschen.

Als Racer ist es das Ziel, die Ziellinie zu erreichen, ohne verhaftet zu werden. Als Cop können Fans eine Reihe von Verfolgungstechnologien wie Spike Strips, EMPs und den ESF-Rammbock einsetzen, sich mit dem Team abstimmen und Unterstützung von KI-Einheiten erhalten, um die Racer zu stoppen.

Spieler, die die Cop-Karriere starten, haben die Möglichkeit, insgesamt neun verschiedene Skins freizuschalten, die an die Ausrüstung von Polizeikräften aus der ganzen Welt angelehnt sind.

„Vol. 8 schlägt eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart der Need for Speed-Franchises und bringt die bei den Fans beliebten Cop-gegen-Racer- Verfolgungsrennen zurück, nach denen sich unsere Spieler in diesem Hot Pursuit-Modus sehnen“, so John Stanley, Senior Creator Director bei Criterion Games. „Wir haben die Essenz der kultigen, rasanten Verfolgungsjagden, die den Kern der Need for Speed-DNA ausmachen, eingefangen und mit modernem Nervenkitzel versehen, den hoffentlich jeder genießen wird.“

In Vol. 8 wird The League, das in Vol. 7 eingeführte Free Roam-Einzelspieler-Aufstiegssystem, mit neuen Gegnern aufgefrischt und der Speed Pass bietet mehr Autos und Kosmetikartikel.

Spieler können 45 Stufen von Anpassungsinhalten freischalten, darunter den Lotus Evija ’23, ein futuristisches und vollständig anpassbares Hypercar mit fast 2000 PS.

Außerdem bringt der Vol. 8 Premium Speed Pass 30 weitere freischaltbare Inhalte wie den legendären Porsche 959 S ’87 aus den 80er Jahren, der mit drei Bodykits vollständig anpassbar ist und fünf weitere Rare Custom-Versionen der beiden neuen Autos, die mit Vol. 8 ins Spiel kommen, darunter zwei Original-Designs von Speedhunters und zwei NFS Legends Customs.

Need for Speed Unbound wurde für die neue Technologiegeneration entwickelt und bietet zum ersten Mal in der Serie eine 4K-Auflösung bei 60 FPS.