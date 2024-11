Need for Speed Unbound: Vol. 9 Lockdown schwingt sich aufs Motorrad

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound schwingt sich in Vol. 9: Lockdown aufs Motorrad

Electronic Arts und Criterion Games präsentieren Need for Speed Unbound Vol. 9: Lockdown, das neueste in einer Reihe von Live-Service-Updates, die das Need for Speed-Erlebnis erweitern.

Vol. 9, das am 26. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint, führt inspiriert von Need for Speed Most Wanted einen Modus mit PvPvE-Multiplayer-Gameplay auf Extraktionsbasis ein. Zum ersten Mal in Need for Speed können Rennfahrer im neuen Lockdown-Erlebnis ein Motorrad fahren, die BMW S 1000 RR 2019.

Lockdown bietet eine neue Variante der Straßenrenn-Action von Unbound, bei der Crews aus bis zu drei Spieler gebildet werden, um gegen rivalisierende Teams anzutreten. Die Rennfahrer müssen Verträge erfüllen, in Sperrgebiete einbrechen, die tückische Lockdown-Zone durchqueren und den Extrahierungstruck sichern.

Bei Erfolg werden die Spielenden mit einigen der am schwersten zu erwerbenden Fahrzeuge im Spiel belohnt, darunter der Custom BMW M3 GTR ’05, der dem berüchtigten Most Wanted-Charakter Razor gehört, und 14 weitere Kult-Autos, die von der Blacklist von Most Wanted inspiriert sind.

„Wir hoffen, dass Vol. 9 bei unseren Spieler Begeisterung auslöst, indem es Nostalgie und kultige Most Wanted-Vibes mit neuen Erfahrungen und innovativem Gameplay verbindet“, so John Stanley, Senior Creative Director bei Criterion Games. „Während wir den unglaublichen Meilenstein des 30-jährigen Jubiläums der Franchise feiern, stellt Vol. 9 den Höhepunkt unserer Live-Service-Reise dar, die auf kontinuierliche Verbesserungen ausgerichtet ist, um das ultimative, allumfassende Need for Speed-Erlebnis zu liefern.“

Vol. 9 bietet eine Fülle neuer PVP-Inhalte und 14 neue Play mit über 60 Routen und Event-Konfigurationen. Die Playlists decken eine Vielzahl von Themen ab, darunter die allerersten Need for Speed Motorrad-exklusiven Events, spezielle Herausforderungen zur Feier des 30-jährigen Jubiläums der Serie, Most Wanted-inspirierte Rennen, neue Drift Pro-Herausforderungen und mehr.

Vol. 9 enthält außerdem einen neuen Speed Pass und einen optionalen Premium-Track mit 75 freischaltbaren Inhalten, darunter der neue, vollständig anpassbare SUBARU Impreza WRX STI ’99 und Honda Integra Type R ’98.

In dieser Weihnachtssaison können Spieler Need for Speed Unbound und die Need for Speed Unbound Ultimate Collection mit einem Preisnachlass von bis zu 80 % auf den normalen Verkaufspreis auf Epic, Steam, Origin Playstation und Xbox erwerben.

Die ab sofort erhältliche Need for Speed Unbound Ultimate Collection enthält die Need for Speed Unbound Standard Edition, sofortigen Zugang zu allen Premium-Inhalten nach dem Launch und den Vol. 9 Premium Speed Pass, der neun vollständig anpassbare Autos, über 45 Customs und Hunderte von zusätzlichen Kosmetika enthält. Spieler, die die Standard Edition besitzen, können das Ultimate Collection-Upgrade testen, das sofortigen Zugriff auf alle Premium-Inhalte nach dem Launch und den Vol. 9 Premium Speed Pass gewährt.

