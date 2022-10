Need for Speed Unbound: Weitere Details und Vorbestellung

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound erscheint am 02. Dezember 2022. Hier gibt es weitere Details und die Vorbestellung ist auch schon möglich.

Electronic Arts und Criterion Games enthüllen Need for Speed Unbound, die neueste Edition der Need for Speed-Reihe. Das Spiel erlaubt es Spieler weltweit, sich hinters Steuer ihres eigenen Streetracing-Traums zu klemmen, Cops zu überlisten und zu beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, The Grand zu gewinnen, Lakeshores ultimative Streetracing-Herausforderung.

Need for Speed Unbound besticht durch einen einzigartigen visuellen Stil, der Street-Art mit den realistischsten Wagen in der Geschichte der Reihe verbindet. Die innovative Kampagne im Einzelspielermodus bietet Nervenkitzel und Konsequenzen, aufgrund einer immersiven Geschichte, während Spielende in Lakeshore Rennen fahren und auf ihrem Weg an die Spitze der Szene die begehrtesten Sportwagen sammeln, verbessern und individualisieren.

Need for Speed Unbound ist auf die Technologie der neuesten Generation ausgelegt und wird zum ersten Mal in der Serie mit 4K-Auflösung und 60 FPS ausgestattet sein, wenn es am 02. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheint.

Den offiziellen Trailer zur Enthüllung gibt es hier zu sehen:

„In Need for Speed Unbound geht es darum, zu zeigen, wer man ist, Risiken einzugehen und aus dem Alltag auszubrechen, indem man sich selbst treu bleibt. Das erreicht man durch den Fahrstil, einzigartige Fahrzeuge, Kleidung, Musik und noch viel mehr“, sagt Kieran Crimmins, Creative Director bei Criterion Games. „Wir sind davon inspiriert, ein wirklich authentisches Universum zu schaffen, in dem sich alle Spieler im Spiel wiederfinden können. Die visuelle Erfahrung in Unbound schafft einen nie dagewesenen Erwartungshorizont, durch einen neuen, unverkennbaren Grafikstil, der Graffiti zum Leben erweckt, das Konkurrenzgefühl intensiviert und der für adrenalingeladene, rasante Action sorgt.“

VOM BORDSTEIN ZUR SKYLINE

Need for Speed Unbound fordert die Konventionen des Racing-Genres heraus, indem es echte Konsequenzen mit folgenreichen Risiken und Belohnungen für jedes Rennen, jede Entscheidung und jede Nebenwette einführt.

Spieler entdecken die Welt von Lakeshore, nachdem ein Überfall auf eine Autowerkstatt zwei Freunde auseinanderreißt und ein Racer ohne jegliche Erfahrung die Reise antritt, das ultimative Straßenrennen zu gewinnen, um das unbezahlbare Auto zurückzugewinnen, das den beiden gestohlen wurde.

Die Features von Need for Speed Unbound:

Die Welt ist ein Spielplatz: Dank eines neuen Grafikstils wird Graffiti zum Leben erweckt, während Spieler durch die Stadt fahren. Dabei sind sie mit einem neuen Toolkit ausgestattet, das ihnen Zugriff auf eindrucksvolle Grafik- und Soundeffekte gewährt, wie zum Beispiel Burst-Nitro. Basierend auf ihrem Fahrstil erlangen sie so einen Style-Boost.

Die Straßen erobern: Je mehr Spielende an einem Rennen teilnehmen, desto höher wird die Fahndungsstufe. Sie können den Cops entkommen oder sie mithilfe neuer Fluchtmechaniken überlisten, mit denen die Kontrolle über die Verfolgung übernommen wird und sich somit entweder große Belohnungen sichern können oder heftige Konsequenzen spüren, wenn sie erwischt werden.

Selbstverwirklichung und Style: Hunderte von kosmetischen Gegenständen, darunter exklusives lizenziertes Zubehör von einigen der innovativsten Pioniere der Modeindustrie und von Herstellern maßgefertigter Autoteile, bieten den Spieler schier endlose Möglichkeiten, nicht nur ihren Wagen aufzurüsten, sondern ihren persönlichen Stil im Spiel zu präsentieren.

Vom Flow treiben lassen: Es wird ein Soundtrack zu hören sein, der viele Genres bedient und von den angesagtesten Künstlern der Hip-Hop-Szene kreiert wurde. Allen voran von dem Multitalent, Unternehmer, Schauspieler und Modegenie A$AP Rocky und seiner Creative Agency AWGE. Der Soundtrack beinhaltet außerdem A$AP Rockys neuen, bisher unveröffentlichten Song „Sh*ttin' Me", der auch im Enthüllungs-Trailer zu hören ist.

Takeover-Szene mit A$AP Rocky: Er tritt im Spiel als Anführer der Takeover-Szene auf – einem neuen wiederholbaren Präzisionsfahrmodus, der die Community zusammenbringt, um Teile der Stadt mit Stil anstatt purer Geschwindigkeit zu übernehmen. AWGE war zudem als kreativer Berater im Spiel tätig.

Need for Speed Unbound ist bis zum 29. November 2022 vorbestellbar. Vorbesteller erhalten exklusive Inhalte, darunter ein Fahreffekte-Paket, Decals, Nummernschilder, Banner-Artwork, Sticker und 150.000 Ingame-Spielwährung beim ersten Eintritt in den Multiplayer-Modus.

Need for Speed Unbound Vorbestellung

Need for Speed Unbound erscheint am 02. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über die EA App, Origin, Steam und den Epic Game Store. Die Need for Speed Unbound Palace Edition ist ein Premium-Angebot, das in Zusammenarbeit mit Palace Skateboards entstanden ist und Spieler exklusive Inhalte bietet, darunter vier individualisierte Wagen, ein Kleidungs-Paket, Fahreffekte, Decals und Nummernschilder, Charakterposen und Banner-Artwork. Zu einem späteren Zeitpunkt wird noch mehr verraten.

EA Play-Mitglieder können Need for Speed Unbound ab dem 29. November im Rahmen einer zehnstündigen Testphase vorzeitig spielen und exklusive, wiederkehrende Vorteile im Spiel genießen.

Darüber hinaus haben EA Play Pro-Mitglieder auf dem PC ab dem 29. November, drei Tage vor dem offiziellen Start des Spiels, unbegrenzten Zugriff auf die Need for Speed Unbound Palace Edition.

Dank einer Reihe von kostenlosen Updates wird die Welt rund um Lakeshore niemals stillstehen. Sie werden nach der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und neue Funktionen, Erlebnisse, Inhalte und mehr bieten. Details hierzu werden in Kürze enthüllt.