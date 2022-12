Need for Speed Unbound: Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Grafikvergleich

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Wie es um die Performance des Rennspiels Need for Speed Unbound bestellt ist, zeigt ein neues Vergleichsvideo.

Mit Need for Speed Unbound hat sich Entwickler Criterion Games wieder an einen neuen Teil der Reihe gewagt. Seit Freitag ist das Spiel für Konsolen und PC erhältlich.

Wie sich Need for Speed Unbound auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 macht, darüber gibt Digital Foundry in einem Vergleichsvideo Aufschluss.

Auf dem Papier gibt der Entwickler 4K bei 60 FPS für Xbox Series X und PlayStation 5 bzw. 1280p bei 60 FPS auf Xbox Series S an.

Laut Digital Foundry liegt die niedrigste interne Auflösung bei 1800p auf der PS5 und 2016p auf der Xbox Series X. Allgemein wird aber 1944p auf PS5 und die vollen 2160p auf der Xbox Series X erreicht.

Die Xbox Series S erreicht hingegen im Durchschnitt 1296p, wodurch gegenüber den beiden anderen Konsolen ein deutlich weicheres Bild dargestellt wird.

Bei der Messung der Framerate steht die PlayStation 5 deutlich besser dar. Denn während die Konsole aus dem Hause Sony die 60 FPS mehr oder weniger erreicht, wurden auf Xbox Series X und Xbox Series X zwischen 51 und 57 deutlich weniger festgestellt.

Die vollständige Analyse von Need for Speed Unbound im Video: