Need for Speed: Kein neues NFS in Sicht – Criterion entwickelt nur noch Battlefield

Criterion bestätigt Fokus auf Battlefield – neues Need for Speed derzeit nicht in Entwicklung.

Wer auf einen neuen Ableger der Need for Speed-Reihe gehofft hat, muss sich vorerst gedulden. Criterion Games, das Studio hinter Need for Speed Unbound, arbeitet derzeit ausschließlich an der Battlefield-Reihe.

Das bestätigte Rebecka Coutaz, Vice President und General Manager der Battlefield Studios, in einem Gespräch mit IGN anlässlich des 30-jährigen Bestehens von Criterion. Auf die Frage, ob das Studio künftig neben Battlefield auch andere Projekte entwickeln werde, fiel die Antwort eindeutig aus:

„Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Battlefield.“

Diese Ausrichtung spiegelt sich inzwischen auch offiziell wider. Das Studio tritt mittlerweile unter der Bezeichnung „Criterion: A Battlefield Studio“ auf.

Criterion zählt zu den traditionsreichsten Rennspiel-Studios der Branche. Das Team entwickelte unter anderem die Burnout-Reihe und hauchte Need for Speed mit Need for Speed: Hot Pursuit (2010) neues Leben ein. Zuletzt veröffentlichte das Studio Need for Speed Unbound.

Ob die Need for Speed-Marke künftig von einem anderen EA-Studio weitergeführt wird oder die Serie vorerst pausiert, ließ Electronic Arts offen. Eine offizielle Ankündigung zu einem neuen Teil gibt es derzeit nicht.

Während Criterion seine gesamte Entwicklungsleistung auf Battlefield konzentriert, bleibt die Zukunft einer der bekanntesten Rennspielreihen der vergangenen Jahrzehnte damit weiterhin ungewiss.