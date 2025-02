Need for Speed: Neuer Teil vorerst auf Eis gelegt

Autor:, in / Need for Speed

Um das nächste Battlefield-Spiel zu einem wahrhaften Erlebnis zu machen, wurden die Arbeiten an dem neuen Need for Speed-Teil vorerst auf Eis gelegt.

Electronic Arts (EA) hat bestätigt, dass das Entwicklerstudio Criterion Games derzeit vollständig in die Arbeit an der Battlefield-Reihe eingebunden ist.

Dies bedeutet, dass die Entwicklung neuer Need for Speed-Titel vorübergehend pausiert wurde. EA betont jedoch, dass die Serie in Zukunft auf „neue und interessante Weise“ zurückkehren wird.

Vince Zampella, Mitbegründer von Respawn Entertainment und Leiter der EA-Studios für Apex Legends, Star Wars und Battlefield, erklärte, dass das Unternehmen das vergangene Jahr genutzt habe, um auf das Feedback der Need for Speed-Community zu hören und darauf basierend Inhalte für Unbound zu erstellen. Mit diesem gestärkten Verständnis für die Wünsche der Spieler plant EA, die Franchise in innovativer Form zurückzubringen.

Criterion Games, bekannt für die Burnout-Serie, entwickelte zuvor Need for Speed: Hot Pursuit (2010) und Need for Speed: Most Wanted (2012). Das neueste Spiel der Reihe, Need for Speed Unbound, wurde nach einer Verzögerung veröffentlicht, da Criterion zuvor in die Unterstützung von Battlefield 2042 eingebunden war.