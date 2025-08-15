Neo Berlin 2087: Gamescom 2025 Gameplay-Trailer veröffentlicht

Nach dem Gamescom 2023 Trailer und dem Gamescom 2024 Trailer, folgt nun der Gamescom 2025 Gameplay-Trailer zu Neo Berlin 2087!

Taucht ein in die düstere Zukunftsvision von Berlin: Das Action-RPG Neo Berlin 2087 wurde schon vor der Gamescom 2025 mit einem neuen Gamescom-Gameplay-Trailer vorgestellt.

Entwickelt vom Elysium Game Studio, kombiniert der Titel First- und Third-Person-Perspektiven mit Rollenspielmechaniken, Shooter-Elementen und Detektivarbeit. Die Handlung spielt in einer dystopischen Metropole, die durch technologische Kontrolle und soziale Ungleichheit geprägt ist.

Ihr übernehmt die Rolle eines Ermittlers, der in eine Verschwörung verwickelt wird und dabei Themen wie Gerechtigkeit, Verrat und Aufopferung erlebt. Der Trailer zeigt erstmals neue Levelabschnitte, filmreife Zwischensequenzen und intensive Kämpfe.

Dabei könnt ihr zwischen Nahkampf, Fernkampf und Stealth-Taktiken wählen. Die visuelle Inszenierung erinnert an klassische Actionspiele und nutzt Zeitlupeneffekte sowie dynamische Kamerafahrten. Neu eingeführt wurden die Charaktere Bryan und Phoenix, die euch auf eurer Reise durch das futuristische Berlin begleiten.

Die Stadt selbst ist in ein Zweiklassensystem gespalten: Während die Elite innerhalb der Mauern lebt, kämpfen die unteren Schichten im Ödland ums Überleben.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.