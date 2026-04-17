NEOGEO AES+: Legendäre Konsole wird neu aufgelegt

Zum 35-jährigen Jubiläum erlebt das legendäre NEOGEO AES eine eindrucksvolle Rückkehr. Einst als luxuriöse 24-Bit-Konsole bekannt, brachte das System die Spielhalle nahezu unverändert ins Wohnzimmer und setzte sich deutlich von klassischen 16-Bit-Plattformen ab. Entwickelt für kompromisslose Arcade-Fans, stand die Hardware von Beginn an für maximale Authentizität.

Ein entscheidender Faktor war die enge Verwandtschaft zur Arcade-Technologie von SNK. Jede Cartridge entsprach einer direkten Umsetzung der MVS-Platine, wodurch sich die Spiele technisch stark von herkömmlichen Modulen unterschieden.

Während andere Systeme mit wenigen Megabyte auskamen, erreichten Titel auf dem NEOGEO teils enorme Größen. Besonders große Spiele begründeten sogar den legendären Begriff „100-Mega-Schock“, der bis heute untrennbar mit der Plattform verbunden ist.

Mit dem neuen NEOGEO AES+ bleibt dieser Anspruch erhalten. Statt auf klassische Emulation zu setzen, verwendet die Neuauflage speziell entwickelte ASICs, um das ursprüngliche Spielerlebnis möglichst exakt nachzubilden.

Hardware und Software orientieren sich eng am Original, sodass sich das System nicht nur authentisch anfühlt, sondern auch originalgetreu spielt. Selbst originale AES-Cartridges werden vollständig unterstützt, was bestehende Sammlungen direkt einbindet.

Moderne Anpassungen erweitern das Konzept behutsam. Neben einem klassischen AV-Ausgang für Röhrenbildschirme bietet die Konsole erstmals einen HDMI-Anschluss mit geringer Latenz und Auflösungen bis zu 1080p.

Ergänzend ermöglichen ein integriertes Bildschirm-BIOS sowie DIP-Schalter flexible Einstellungen wie Sprachwechsel, Übertaktung oder unterschiedliche Darstellungsmodi. Auch die dauerhafte Speicherung von Highscores gehört nun zur Ausstattung.

Zum Marktstart begleitet PLAION REPLAI die Hardware mit einem umfangreichen Ökosystem. Neben einer Sammlung von zehn klassischen Spielen erscheint eine exklusive Anniversary Edition, die unter anderem eine besondere Version von Metal Slug enthält.

Ergänzt wird das Angebot durch originalgetreue Zubehör-Neuauflagen wie Arcade-Stick, Speicherkarte und Gamepad, die sowohl kabelgebunden als auch kabellos genutzt werden können.

Spiele zum Launch:

Metal Slug

The King of Fighters 2002

Garou: Mark of the Wolves

Big Tournament Golf

Shock Troopers

Samurai Shodown V Special

Pulstar

Twinkle Star Sprites

Magician Lord

Over Top

Verantwortliche betonen die Bedeutung dieser Neuauflage als Rückkehr zu kompromisslosem Arcade-Gaming. Gleichzeitig soll das System erstmals zu einem breiteren Preis zugänglich werden, ohne die Integrität des Originals zu verändern.

Die Standard Edition und die 35th Anniversary Edition erscheinen am 12. November 2026 und sind ab sofort vorbestellbar. Preislich liegt die Standardversion bei 199,99 Euro, während die Jubiläumsausgabe für 299,99 Euro angeboten wird.

Einzelne Spiele-Cartridges sollen zum Verkaufsstart jeweils für 79,99 Euro erhältlich sein.