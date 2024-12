Neon Apex: Beyond the Limit: Nur die Besten geben im Arcade-Racer Vollgas

Im Arcade-Rennspiel Neon Apex: Beyond the Limit versammeln sich die besten Rennfahrer.

Numskull Games freut sich, eine Partnerschaft mit dem Entwickler Repixel8 bekannt zu geben, um Neon Apex: Beyond the Limit zu veröffentlichen.

Neon Apex: Beyond the Limit kombiniert die rasante Geschwindigkeit klassischer Arcade-Racer mit der Geschichte und dem Stil von Spielen und Anime wie Persona und Akira und versetzt die Spieler in die zerstörten Straßen der Erde 2124.

Willkommen in der Neon Apex

Beweist, dass ihr halsbrecherische Geschwindigkeiten und gefährliche Rennstrecken bewältigen könnt, um den Sieg davonzutragen, und das nur für die elitärsten Rennfahrer, sowohl menschliche als auch andere.

Wählt euren Herausforderer

Die Besten der Menschheit haben sich versammelt, um zu beweisen, dass ein menschlicher Geist hinter dem Steuer immer der Beste ist. Sie treten sowohl gegen kybernetisch verbesserte Menschen als auch gegen KI-gesteuerte Androiden an.

Rüstet auf

Wählt aus einer Vielzahl von Autos und Motorrädern und tunt sie in der Garage mit euren Gewinnen.

Spürt die Geschwindigkeit

Macht euch bereit, mit über 200 km/h zu rasen, während ihr euren Boost steuert, dem Verkehr ausweicht und in verschiedenen Modi zum Sieg driftet.