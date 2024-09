Neon Blood: Spiel erscheint am 26. November

Autor:, in / Neon Blood

Neon Blood wurde heute für einen Release am 26. November 2024 weltweit für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC festgelegt. Am selben Tag wird auch eine physische Ausgabe für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Neon Blood ist ein Neo-Noir-Cyberpunk-RPG/Grafik-Adventure mit einer 2,5D-Ästhetik, die auf der Verwendung von 2D-Sprites in PixelArt mit 3D-modellierten Umgebungen basiert.

Während des Abenteuers helft ihr Axel McCoin, einem Detektiv, der eine Revolution starten will, um die Welt zu verändern. In diesem Videospiel, das von ChaoticBrain Studios entwickelt und von Meridiem veröffentlicht wurde, werdet ihr eine Vielzahl von Rätseln und klassischen rundenbasierten Kämpfen mit präzisen Quick Time Events erleben.

Im Jahr 2053, nach einem verlorenen Krieg, ist die Menschheit auf eine einzige Makropole, Viridis, reduziert worden, die aus zwei Städten besteht, der luxuriösen Bright City und der dystopischen Blind City.

Axel McCoin, ein Detektiv aus Blind City, wird durch seine Ideale motiviert, sich gegen die Ungerechtigkeiten aufzulehnen, die durch die soziale Trennung zwischen den beiden Städten und die sozialen Ungleichheiten in der Gesellschaft im Allgemeinen verursacht werden, und wird so zu einem Symbol der Revolution.

In seinem Abenteuer trifft Axel auf mächtige Verbündete, die ihm bei seinem Vorhaben helfen, aber auch auf Feinde, die sich ihm in den Weg stellen, wie Ruby Emerald, die alles tun wird, um Axels Pläne scheitern zu lassen.

Eine Geschichte des Kampfes gegen die Ungleichheit, die Liebhabern von futuristischen RPGs gefallen wird und ein faszinierendes Abenteuer im Rhythmus eines von Wild Cat Records komponierten Originalsoundtracks verspricht.

Features

Ein dystopisches RPG: Eine tiefgründige Geschichte mit einem Cyberpunk-Thema kombiniert mit einem rundenbasierten Kampfstil, der von Retro-RPGs inspiriert ist und einen starken Strategiefaktor aufweist.

Pixelgrafik und 3D-Szenarien: Zwei unterschiedliche Realitäten der beiden Städte mit vollständiger 2,5D-Ästhetik, die Cyberpunk und Sci-Fi miteinander verbinden.

Erforscht Viridis: Eine große Makropole voller Geheimnisse, die es mit einem vollständig dialogbasierten Detektivsystem zu lösen gilt.

Lasst es leuchten! Eindrucksvolle und dynamische Nachtlandschaften, die in viel Neon getaucht sind!