Neon Giant: The Ascent-Macher teasern Next-Gen Cyberpunk Shooter an

Neon Giant arbeitet an einem neuen Projekt, das anscheinend deutlich größer ausfällt als frühere Produktionen des Studios.
Die Entwickler von The Ascent haben womöglich ein neues Cyberpunk-Spiel in der Mache, das bei den kommenden Game Awards vorgestellt werden soll.
Das Studio beschreibt das Projekt als ambitioniertes Cyberpunk-FPS, das einen starken Fokus auf Spielerfreiheit und kreative Herangehensweisen legt. Die Gaming-Community spekuliert bereits, dass Neon Giant mit diesem Spiel einen deutlichen Schritt nach vorne machen will.
The Ascent bleibt für viele Xbox-Spieler ein wichtiger Bezugspunkt, da die Entwickler mit diesem Titel bereits gezeigt haben, wie intensiv ein futurales Setting inszeniert werden kann.
Nothing is off limits.
Don't miss December 11. pic.twitter.com/yjFOXzgPiZ
— Neon Giant (@NeonGiantGames) December 1, 2025
Mit dem neuen Spiel möchte Neon Giant nun offensichtlich eine neue Richtung einschlagen. Das Studio spricht von einem vollständig auf Ego-Perspektive ausgelegten Cyberpunk-Erlebnis, das mit einem größeren Umfang und einer höheren spielerischen Freiheit überzeugen soll. Viele Spieler erwarten, dass das Projekt die Stärken von The Ascent nutzt und gleichzeitig neue Ego-Mechaniken integriert.
Der Hinweis auf eine Enthüllung während der Game Awards verstärkt die Aufmerksamkeit vieler Xbox-, PlayStation-, und PC-Fans, die The Ascent in den vergangenen Jahren intensiv gespielt haben.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
The Ascent habe ich nie lange gespielt, sah aber schon auf der Series S ziemlich gut aus
Klingt sehr interessant 👍
Na da bin ich aber gespannt,ascent fand ich klasse.
Das Gameplay konnte mich bei Ascent auf Dauer nicht begeistern. Trotzdem bin ich gespannt, was das Studio als Nächstes bringt.