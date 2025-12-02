Neon Giant: The Ascent-Macher teasern Next-Gen Cyberpunk Shooter an

24 Autor: , in News / Neon Giant
Übersicht

Neon Giant zündet die Hypebombe: Neues Cyberpunk FPS könnte bei den Game Awards enthüllt werden!

Neon Giant arbeitet an einem neuen Projekt, das anscheinend deutlich größer ausfällt als frühere Produktionen des Studios.

Die Entwickler von The Ascent haben womöglich ein neues Cyberpunk-Spiel in der Mache, das bei den kommenden Game Awards vorgestellt werden soll.

Das Studio beschreibt das Projekt als ambitioniertes Cyberpunk-FPS, das einen starken Fokus auf Spielerfreiheit und kreative Herangehensweisen legt. Die Gaming-Community spekuliert bereits, dass Neon Giant mit diesem Spiel einen deutlichen Schritt nach vorne machen will.

The Ascent bleibt für viele Xbox-Spieler ein wichtiger Bezugspunkt, da die Entwickler mit diesem Titel bereits gezeigt haben, wie intensiv ein futurales Setting inszeniert werden kann.

Mit dem neuen Spiel möchte Neon Giant nun offensichtlich eine neue Richtung einschlagen. Das Studio spricht von einem vollständig auf Ego-Perspektive ausgelegten Cyberpunk-Erlebnis, das mit einem größeren Umfang und einer höheren spielerischen Freiheit überzeugen soll. Viele Spieler erwarten, dass das Projekt die Stärken von The Ascent nutzt und gleichzeitig neue Ego-Mechaniken integriert.

Der Hinweis auf eine Enthüllung während der Game Awards verstärkt die Aufmerksamkeit vieler Xbox-, PlayStation-, und PC-Fans, die The Ascent in den vergangenen Jahren intensiv gespielt haben.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 178400 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 02.12.2025 - 08:41 Uhr

    The Ascent habe ich nie lange gespielt, sah aber schon auf der Series S ziemlich gut aus

    0
  4. FaMe 153225 XP God-at-Arms Silber | 02.12.2025 - 08:51 Uhr

    Das Gameplay konnte mich bei Ascent auf Dauer nicht begeistern. Trotzdem bin ich gespannt, was das Studio als Nächstes bringt.

    0

Hinterlasse eine Antwort