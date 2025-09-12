Neon Inferno: Spiel auf November verschoben

Der unabhängige Spiele-Publisher Retroware und der Entwickler Zenovia Interactive haben einen neuen Veröffentlichungstermin für ihren kommenden Cyberpunk-Run-and-Gun-Titel Neon Inferno bekannt gegeben.

Ursprünglich für den 2. Oktober geplant, wird das Spiel nun am 20. November 2025 erscheinen.

Obwohl die Entwicklung fast abgeschlossen ist, ist die Verzögerung auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen, darunter die unterschiedlichen Zertifizierungsprozesse der verschiedenen Plattformen und ein zunehmend überfüllter Veröffentlichungskalender im Herbst.

Die zusätzliche Zeit ermöglicht es dem Team, weitere Verbesserungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass Neon Inferno das bestmögliche Spielerlebnis bietet, wenn es in dieser Weihnachtssaison auf allen großen Konsolen und Steam erscheint.

Sri Kankanahalli, Schöpfer von Neon Inferno erklärt im Detail dazu:

„Retroware und Zenovia Interactive haben beschlossen, den Start von Neon Inferno vom 2. Oktober auf den 20. November zu verschieben.“ Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist das Spiel im Wesentlichen fertiggestellt. Leider ist die Veröffentlichung jedoch nicht so einfach wie das Drücken eines Knopfes. Wir mussten die Zeitpläne und Zertifizierungsanforderungen mehrerer Plattformbetreiber und physischer Vertriebsunternehmen sowie den Veröffentlichungsplan von Retroware berücksichtigen, der in diesem Herbst randvoll ist.“ „Wir haben die Möglichkeit in Betracht gezogen, die Veröffentlichung zu staffeln und das Spiel auf einigen Plattformen vor anderen zu veröffentlichen, aber letztendlich haben wir beschlossen, dass eine gleichzeitige Veröffentlichung um jeden Preis beibehalten werden sollte.“ Letztendlich ist diese kleine Verzögerung eine gute Sache für Neon Inferno. Wir haben noch mehr Zeit, um das Spielerlebnis zu optimieren und es für euch so fantastisch wie möglich zu gestalten, und wir können möglicherweise einige neue Funktionen und Inhalte hinzufügen, die ursprünglich für nach der Veröffentlichung geplant waren.“ „Neon Inferno wird auf diese Weise ein noch besseres Spiel werden, und ihr werdet das spüren können.“

Wer nicht bis November abwarten möchte, kann sich im Microsoft Store die Neon Inferno Demo für Xbox Series X|S und Xbox One herunterladen.