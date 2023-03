Neon White: Actionspiel mit Dämonenkillern für Xbox eingestuft

Autor:, in / Neon White

Entwickler Angel Matrix bringt seinen blitzschnellen Ego-Action-Plattformer Neon White scheinbar auf die Xbox.

In Neon White dreht sich alles um die Vernichtung von Dämonen im Himmel. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Attentäters aus der Hölle, der mit anderen Dämonenkillern um einen Platz im Himmel in Konkurrenz steht.

Im letzten Jahr wurde das Spiel bereits für PlayStation, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Jetzt wurde es vom Entertainment Software Rating Board (ESRB) auch für Xbox Series X|S und Xbox One eingestuft.

Bereits im Dezember gab es Gerüchte im XboxEra-Podcast, wonach das Spiel nicht nur für Xbox erscheinen, sondern direkt zum Launch im Xbox Game Pass aufgenommen werden könnte.