NEOWIZ: Publishing-Vertrag für Noir-Western-Videospiel

NEOWIZ und ZAKAZANE wollen den Geist des Wilden Westens zum Leben erwecken, indem sie eine 8-Millionen-Dollar-Partnerschaft für die weltweiten Publishing-Rechte des Debüt-Titels des in Warschau ansässigen Spielestudios eingehen.

Das Einzelspieler-Noir-Western-RPG dreht sich um einen Sheriff in einer abgelegenen Bergbaustadt, der einen Fall lösen muss, der die Gemeinde auseinanderzureißen droht.

„NEOWIZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, bemerkenswerte, storygetriebene Spiele zu entwickeln, die Spieler auf der ganzen Welt ansprechen, und wir sind aktiv auf der Suche nach talentierten Entwicklern mit einer Leidenschaft für gut ausgearbeitete Geschichten“, sagte Seung-Cheol Kim, Co-CEO von NEOWIZ. „Als wir ZAKAZANE zum ersten Mal trafen, fühlten wir uns sofort mit ihrer Leidenschaft für die Entwicklung von Projekten verbunden, die das Publikum zutiefst fesseln. Ihr kommendes Neo-Western-RPG wird eine wichtige Ergänzung unseres Portfolios sein und spiegelt unsere Ambition wider, dauerhafte Franchises für PC und Konsolen aufzubauen. Gemeinsam werden wir eine Marke schaffen, die Qualität und Storytelling vereint und die Spieler über Jahre hinweg begeistern wird.“ „Wir haben bei NEOWIZ ein großartiges Verständnis für unsere Vision gefunden. Sie waren sofort begeistert von unserem Debüt-Titel, als wir ihnen die Demo gezeigt haben“, sagt Jan Bartkowicz, CEO und Mitbegründer von ZAKAZANE. „In den darauf folgenden Gesprächen haben sie nie versucht, uns von unseren Prinzipien abzubringen, sondern eher dafür gesorgt, dass wir bei der Stange bleiben. Es ist klar, dass beide Seiten verstehen, dass Spiele für Menschen auf einer persönlichen Ebene wichtig werden können, was sie sowohl zu wertvollen Kulturwerken als auch zu einem guten Geschäft macht.“

Unter der Leitung von Jan Bartkowicz, Piotr Chomiak, Radosław Gwarek und Marta Sobek setzt sich ZAKAZANE aus Entwicklern prominenter mitteleuropäischer Spielefirmen zusammen, darunter CD Projekt Red und 11bit Studios.

Das Studio hatte zuvor 1 Million Dollar an Pre-Seed-Investitionen unter der Leitung von The Games Fund erhalten, um die Entwicklung seines ersten Spiels in Gang zu bringen.

NEOWIZ ist ein südkoreanisches Spieleunternehmen, das weltweit im Bereich der Konsolen-, PC- und Handyspiele ist. Sein vielfältiger Katalog von Titeln erreicht ein Publikum über verschiedene Medien hinweg, darunter Lies of P, Skul: The Hero Slayer, SANABI und viele mehr.

Im vergangenen November kündigte NEOWIZ eine strategische Investition in den polnischen Entwickler Blank Game Studios an, dessen Entwicklerteam hauptsächlich aus ehemaligen CD Projekt Red-Mitarbeitern besteht.