NEOWIZ: Studio plant 5 neue Spiele und baut Lies of P zur Franchise aus

Neowiz‑Chef Sean Kim spricht über Lies of P, neue Spiele, Overture und die Zukunft.

Lies of P und die Overture‑Erweiterung prägten ein außergewöhnlich starkes Jahr für Neowiz, wie Co‑CEO Sean Kim im Gespräch mit GameInformer erklärt.

Nach anfänglichen Unsicherheiten entwickelte sich 2025 zu einem Jahr, das die Erwartungen deutlich übertraf, getragen von hohen Verkaufszahlen, starkem Community‑Wachstum und mehreren Auszeichnungen. Lies of P erwies sich als entscheidender Erfolg, während Overture die Spielerbasis spürbar erweiterte und die Grundlage für eine langfristige Franchise legte.

Neowiz arbeitet parallel an mehr als fünf neuen PC‑ und Konsolentiteln und setzt dabei sowohl auf interne Entwicklungen als auch auf internationale Partnerschaften mit Studios wie Zakazane und Wolfeye.

Neben Lies of P stehen auch Indie‑Erfolge wie Shape of Dreams und SANABI im Fokus, die das Portfolio des Publishers weiter diversifizieren.

Die langfristige Strategie basiert auf der Verbindung aus starken Inhalten und einer wachsenden Fanbasis, wobei jedes Projekt anhand von Marktattraktivität, Teamstärke und nachhaltigem Community‑Potenzial bewertet wird.

Zum kommenden Lies of P‑Nachfolger gibt es noch keine Details, doch das Team von Round8 Studio arbeitet konzentriert an der Entwicklung.

Der Erfolg von Overture bestätigte zudem die weltweite Relevanz der Marke und die kreative Stärke des Studios. Auch im Publishing‑Bereich setzt Neowiz auf klare Kriterien und sucht Partner, deren Vision und langfristige IP‑Pläne zum eigenen Ansatz passen. Wolfeye überzeugte mit seinem Weltenbau, während Zakazane durch eine starke narrative Basis hervorstach.

Rückblickend auf 2025 sieht Kim ein Jahr, in dem kleinere Teams große Erfolge feiern konnten, darunter das Debüt Shape of Dreams mit 500.000 Verkäufen im ersten Monat.

Gleichzeitig untersucht Neowiz intensiv den Einsatz von generativer KI, um interne Prozesse zu automatisieren und datenbasierte Entscheidungen zu beschleunigen. Der koreanische Markt bewegt sich zunehmend in Richtung PC‑ und Konsolenentwicklung, da der Wettbewerb im Mobile‑Segment weiter zunimmt.

Dennoch bleibt Mobile ein wichtiges Standbein, gestützt durch Titel wie Cats & Soup, das im vergangenen Jahr über 60 Millionen Downloads erreichte und mit Cats & Soup: Magic Recipe erweitert wurde.

Neowiz sieht sich mit einem erfahrenen koreanischen Kernteam und starken internationalen Publishing‑Strukturen gut aufgestellt, um weltweit neue Partnerschaften aufzubauen und langfristige Marken zu etablieren.