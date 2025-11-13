NEOWIZ: Weitere Spiele neben Lies of P 2 in Arbeit

NEOWIZ arbeitet nicht nur am Nachfolger von Lies of P, sondern hat noch weitere Spiele in der Pipeline.

Aus den aktuellen Finanzergebnissen des südkoreanischen Entwicklers NEOWIZ gehen die Arbeiten aus weiteren Spielen hervor.

Demnach arbeitet das Studio nicht nur an einer Fortsetzung zum erfolgreichen Soulslike-RPG Lies of P, es werden noch weitere Titel werden im Bericht aufgeführt.

Einer der neuen Titel wird von Game Director Seungho Jin geleitet. Es handelt sich um ein storybasiertes-RPG.

Unter der Führung von Kay Lee entsteht zusätzlich ein weiteres Soulslike-RPG.

Darüber hinaus werden mit einer Lebenssimulation und einem Survival-Action-Adventure weitere In-House-Titel aufgeführt.

Quelle
4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 242580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.11.2025 - 14:09 Uhr

    Da haben sie ja alle Hände voll zu tun, ich hoffe, dass man das hohe Niveau von Lies of P halten kann und auch mit den anderen Genres etwas Tolles erschaffen kann.

    0
  2. Drakeline6 177555 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 13.11.2025 - 14:18 Uhr

    Lies of P ist ein gutes Souls like.
    Hat mir fast so gut gefallen wie Stellar Blade.
    Kann gerne auch wieder im GP kommen.

    0
  3. Mech77 58755 XP Nachwuchsadmin 8+ | 13.11.2025 - 14:20 Uhr

    Na auf die anderen Titel bin ich mal mehr gespannt. Muss ja nicht immer Soulslike sein.

    0
  4. AtzePhil41 2560 XP Beginner Level 2 | 13.11.2025 - 14:21 Uhr

    Ach ja, Lies of P. Son Spiel was ich schon seit Monaten auf Disc hab, voll Bock drauf hab und ich schaffs einfach nicht, damit mal anzufangen.

    0

