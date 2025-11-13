NEOWIZ: Weitere Spiele neben Lies of P 2 in Arbeit

NEOWIZ arbeitet nicht nur am Nachfolger von Lies of P, sondern hat noch weitere Spiele in der Pipeline.

Aus den aktuellen Finanzergebnissen des südkoreanischen Entwicklers NEOWIZ gehen die Arbeiten aus weiteren Spielen hervor.

Demnach arbeitet das Studio nicht nur an einer Fortsetzung zum erfolgreichen Soulslike-RPG Lies of P, es werden noch weitere Titel werden im Bericht aufgeführt.

Einer der neuen Titel wird von Game Director Seungho Jin geleitet. Es handelt sich um ein storybasiertes-RPG.

Unter der Führung von Kay Lee entsteht zusätzlich ein weiteres Soulslike-RPG.

Darüber hinaus werden mit einer Lebenssimulation und einem Survival-Action-Adventure weitere In-House-Titel aufgeführt.