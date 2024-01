Neptuna: Sisters VS Sisters: Termin und Inhalte der Xbox Day One Edition

Für Neptuna: Sisters VS Sisters wurde der Release-Termin sowie die Inhalte der physischen Xbox Day One Edition enthüllt.

Idea Factory kündigt an, dass das Action-Rollenspiel Neptunia: Sisters VS Sisters als physische Day-One-Edition für Xbox ab heute für 54,99 Euro im IFI UK und EU Store vorbestellt werden kann.

Details zur digitalen Veröffentlichung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Xbox Version wird offiziell (physisch und digital) am 16. April 2024 auf den Markt kommen.

Die physische und digitale Veröffentlichung von Xbox (Xbox Series X|S, Xbox One X|S, Xbox One) beinhaltet die Swimsuit Outfits im Spiel.

Inhalte der physischen Day One Edition:

Neptunia : Sisters VS Sisters für Xbox

Satz von 5 Postkarten

Exklusive Sammelkarte

Satz mit 4 Aufklebern

B2-Stoffposter

Sammler-Box

In Neptunia: Sisters VS Sisters spielt ihr die von Nepgear angeführten Göttinnen-Kandidatinnen, die aus einem zweijährigen Schlummer in Gamindustri erwachen, das von einer heimtückischen Bedrohung namens Trendi-Phänomen erschüttert wurde. Während sie schliefen, benutzten die Bürger von Gamindustri ein neues Gerät namens rPhone als ihre wichtigste Kommunikationsmethode, da sie nicht in der Lage waren, ihre Häuser zu verlassen während draußen Monster lauerten.

Arbeitet jetzt mit neuen und alten Freunden zusammen, um die totale Zerstörung von Gamindustri zu verhindern.

Features

C-C-C-Combo Maker! – Auf eurem Weg durch die Länder von Gamindustri trefft ihr auf eine Vielzahl von Gegnern – es ist Zeit zu kämpfen! Setzt Combos ein und kettet eure Angriffe in Echtzeit aneinander. Übernehmt die Kontrolle über das Schlachtfeld in einem einzigartigen taktischen Action-Kampfsystem!

C-C-C-Combo Maker! – Auf eurem Weg durch die Länder von Gamindustri trefft ihr auf eine Vielzahl von Gegnern – es ist Zeit zu kämpfen! Setzt Combos ein und kettet eure Angriffe in Echtzeit aneinander. Übernehmt die Kontrolle über das Schlachtfeld in einem einzigartigen taktischen Action-Kampfsystem!

Holt euch den Planeptun-Look – Im Laufe des Spiels könnt ihr lustige Accessoires entdecken, mit denen ihr eure Gruppenmitglieder ausstatten und individualisieren könnt. Nachdem ihr das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habt, könnt ihr euren Stil im neuen Fotomodus zur Schau stellen! Außerdem schaltet ihr zwei BRANDNEUE Charaktere frei, die von zwei legendären Spieleentwicklern erstellt wurden – Higurashi von Ryukishi07 und Shanghai Alice von ZUN!

Hört ihr die Menschen zwitschern? – Nach den verheerenden Folgen des Trendi-Phänomens hat sich die große Mehrheit der Bevölkerung für alle möglichen Dinge des täglichen Lebens, einschließlich der Kommunikation. Verbindet euch auf eurer Reise mit dem sozialen Netzwerk der Chirper, um eine Reihe von Nebenquests anzunehmen, die von den Benachteiligten gestellt werden, und besondere Belohnungen zu erhalten!

Match Game '23 – Auf dem Schlachtfeld könnt ihr drei Gruppenmitglieder gleichzeitig antreten lassen. Bringt eure Teammitglieder mit einem Partner zusammen, um die Werte zu erhöhen und Elementarboni zu erhalten. Je stärker die Bindung, desto besser der Bonus!