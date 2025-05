Nested Lands: Eine Welt im Würgegriff der Seuche

Nested Lands versetzt euch in einen hoffnungslosen Überlebenskampf in einer verseuchten Welt!

Eine schreckliche Plage hat in Nested Lands die Welt heimgesucht und bis zur Unkenntlichkeit verändert. Ein einst grünes und friedliches Königreich ist nun düster und verkrüppelt, voller blutrünstiger Banditen und unberechenbarer Irrer, die von der Seuche gebrochen wurden.

Wer Schwäche zeigt, auf den wartet ein schneller und schmerzhafter Tod. Hoffnung ist fehl am Platz; die Überreste der Menschheit, verbittert und verstümmelt, können nur beten, auch nur den nächsten Tag zu erleben.

In Nested Lands fangen Spieler bei null an und stellen sich schier unüberwindliche Herausforderungen, um es im Königreich zu Ruhm zu bringen. Sie stellen alle Werkzeuge und Ressourcen von Hand her, die sie benötigen, um in der harten, hochgradig reaktiven Umgebung zu überleben, bauen eine Siedlung auf, kämpfen gegen bösartige Gegner und rekrutieren Verbündete.

Das so unvorhersehbare wie ungemütliche Wetter und der drohende Winter stellen ein Problem dar und auch die detailreiche Welt voller Zufalls-Events lässt Spieler keinen Moment zur Ruhe kommen. Jede Entscheidung wird genau beobachtet und evaluiert.

Der Trailer zeigt Veränderungen, die basierend auf Spielerfeedback nach der Alpha implementiert wurden, darunter ein komplett umgebautes Dorf-Management-System, ein überarbeitetes Kampfsystem, neue Animationen und NPC-Systeme, neue Gebäude und bessere Grafik, ein von Grund auf neu gestaltetes Seuchen-System und Vieles mehr.

Die Nested Lands-Demo ist auf Steam für PC verfügbar; das Spiel erscheint später im Jahr auf Steam, GOG, im Epic Games Store, auf PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S, sowie Nintendo Switch.