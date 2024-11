NetEase Games: Führungskräfte wegen Korruption verhaftet

Autor:, in / NetEase Games

Korruptionsvorwürfe in Millionenhöhe führte bei NetEase zu Verhaftungen von neun Mitarbeitern, darunter auch Führungskräfte.

Ein mutmaßlicher Fall von Korruption in Millionenhöhe fand offenbar bei NetEase statt. So wurden einem Bericht zufolge gleich neun Mitarbeiter festgenommen, darunter zwei Führungskräfte. Ihnen wird Geldwäsche und Bestechung in geschätzter Höhe von 139,3 Millionen Dollar vorgeworfen.

Die Korruption fand in den Bereichen Esports sowie Vertrieb und Marketing statt. Auch gegen externe Personen wird ermittelt. 27 Unternehmen hat NetEase deshalb bereits auf eine schwarze Liste gesetzt. Sie sollen mit dem Fall und den Personen in Verbindung stehen.

Die neun Mitarbeiter wurden bereits entlassen. Ein NetEase-Sprecher bestätigte die Ermittlungen, wollte aber nicht ins Detail gehen.

Laut Eurogamer soll es sich seit September 2023 um die zweite Untersuchung gegen Korruption im Unternehmen handeln.