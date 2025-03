NetEase Games: Marvel Rivals und Overwatch 2 können koexistieren

Seit der Veröffentlichung von Marvel Rivals im Dezember letzten Jahres sieht sich der vormalige Helden-Shooter-Platzhirsch Overwatch 2 starker Konkurrenz im Kampf um den Genre-Thron ausgesetzt.

Kurioserweise ist Marvel Rivals-Entwickler und Herausgeber NetEase Games auf dem chinesischen Markt neben anderen Blizzard-Titeln seit Februar auch wieder für Overwatch 2 verantwortlich.

Während einer Geschäftskonferenz sprach das Unternehmen jetzt über die Zukunftspläne für Marvel Rivals und erklärte, dass man der Meinung ist, der Helden-Shooter-Markt sei groß genug für beide Spiele:

„Die Erwartungen an Overwatch sind ähnlich wie die an World of Warcraft und Hearthstone. Das Ziel ist es, das Produkt neu zu beleben und neue Höchstwerte zu erreichen. Sowohl Marvel Rivals als auch Overwatch sind hervorragende Superhelden-Shooter, und der Markt ist groß genug, um beide Spiele aufzunehmen. NetEase wird sich bemühen, die vielfältigen Anforderungen der jeweiligen Spielergemeinschaften zu erfüllen.“

„Marvel Rivals hat großen Anklang gefunden, vor allem nach Saison 1“, so NetEase auf die Frage nach den Wachstumsplänen für Marvel Rivals. „NetEase plant, weiterhin in die Entwicklung und das Marketing zu investieren, mit einer langfristigen operativen Strategie. Das Team hat Pläne für eSports und wird diese Pläne bekannt geben, um das Gaming-Ökosystem zu verbessern. Es wird auch Crossover-Events und Promotionen mit anderen Medien geben, um die Nutzerbasis zu erweitern.“