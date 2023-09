NetEase Games: MMO-Veteranen arbeiten an Sci-Fi-Actionspiel

Erst vor kurzem startete das neue Studio der NetEase Games Gruppe mit einem bis dato unbekannten Projekt. Unter dem Namen T-Minus Zero Entertainment versammeln sich unter anderem erfahrene Entwickler, welche bereits an Fallout 76, Ultima Online oder The Elder Scrolls Online gearbeitet haben. Das junge Studio ist somit der neueste Sprössling im Portfolio des chinesischen Publishers.

In einer offiziellen Mitteilung des Studios enthüllen der Gründer Rich Vogel sowie der Game Director Mark Tucker jetzt ihre ersten Pläne. Neben der Ankündigung erklärte das bunt gemischte Team, warum man sich für die NetEase Games als Publisher entschieden hat. T-Minus Zero Entertainment ist somit Vogels viertes Studio, welches er in seiner Laufbahn gründete. Im Rahmen seiner Karriere begleitete der CEO die Austin-Studios im Zusammenarbeit mit Sony Entertainment und BioWare, sowie die Battlecry Studios unter Bethesda.

Vogel sagte im Interview: „Ich habe einmal ein Studio gegründet, das vollständig auf Eigenkapital basierte, und es ging nur darum, dem Geld nachzujagen. Sie haben eine Verbrennungsrate, sie haben eine bestimmte Start- und Landebahn… Du kämpfst ständig gegen Dinge, die nicht das Spiel selbst sind. Für mich ist das suboptimal, um ein großartiges Spiel zu machen, weil es viele Leute gibt, die sich auf andere Dinge als das Spiel konzentrieren. Also entschieden wir uns für First-Party und hatten ein paar Möglichkeiten. Wir liebten NetEase und die Art und Weise, wie sie auf uns reagiert haben. Ich kenne sie schon seit geraumer Zeit und mag ihre Grundwerte. Ihre Führungsgruppe sind Produktionsleute: Sie haben schon früher an Spielen gearbeitet, und das ist beeindruckend. Sie sagten im Grunde: ‚Mach ein großartiges Spiel, und wir kümmern uns um alles andere‘.“ Tucker fügte hinzu: „Wir entwickeln etwas, das, obwohl wir es ein neues Spiel nennen, auf einer gemeinfreien IP basiert, die weltweit anerkannt ist. Es wird eine Third-Person-IP sein. Wir werden es uns zu eigen machen und ihm unsere eigene Persönlichkeit verleihen. Sie werden die Inspiration dahinter sofort erkennen, aber es wird eine ganz eigene Sache sein.“

Unklar ist, um welche IP es sich bei der Entwicklung genau dreht. Da diese eine mittlerweile freie IP sein soll, könnt man auf H.G. Wells The War of the Worlds hin spekulieren. In vielen Ländern läuft ein Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des am längsten lebenden Urhebers, oder einer Veröffentlichung der IP aus.

Rich Vogel zeigt sich von dem Projekt überzeugt: „Ich denke, wir werden in der Lage sein, ein Game-as-Service-Spiel zu erschaffen, über den die Spieler noch eine Weile sprechen und mit dem sie dauerhafte Beziehungen aufbauen werden. Wir werden ein Third-Person-Actionspiel entwickeln, das sitzungsbasiert ist, also etwas wie Fortnite, aber nicht wie ein Battle Royale. Es wird eine dauerhafte Ebene haben, aber es wird nicht diesen langweiligen MMO-Grind haben – wir versuchen, etwas für diese Generation von Spielern zu bauen.“