NetEase Games: Quantic Dream nicht von Entlassungen betroffen

Kürzlich kamen Berichte über mögliche Schließungen beziehungsweise Entlassungen bei den Übersee-Studios des chinesischen Tech-Giganten NetEase auf. NetEase selbst erklärte daraufhin alle Studios und Projekte ständig zu überprüfen und zu bewerten. Ein umfassender Strategiewechsel sei allerdings nicht geplant.

Anschließend meldete sich Anchor Point Studios Chef Paul Ehreth zu Wort und verkündete, sein Studio sei nicht von Entlassungen betroffen und werde auch nicht geschlossen. Quantic Dream CEO Guillaume de Fondaumière veröffentlichte jetzt eine ähnliche Erklärung:

„Wir waren zutiefst betrübt, als wir von den jüngsten Entlassungen und Studioschließungen erfuhren, die einige Abteilungen der NetEase-Gruppe betreffen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, und wir hoffen aufrichtig, dass sie schnell neue Möglichkeiten finden.“

„[Präsident] David Cage und ich möchten uns bei den Fans und Freunden bedanken, die sich in den letzten Tagen bezüglich Quantic Dream an uns gewandt haben. Wir möchten allen versichern, dass unsere Studios in Paris und Montreal davon nicht betroffen sind. Wir setzen die Entwicklung unserer Projekte mit voller Kraft fort und haben an beiden Standorten mehrere offene Stellen zu besetzen.“