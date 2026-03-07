NetEase Games: Zieht plötzlich den Stecker bei Nagoshi Studio und Gang of Dragon

NetEase beendet ab Mai 2026 die Finanzierung von Nagoshi Studio und stellt die Zukunft des ersten Projekts Gang of Dragon infrage.

Der chinesische Konzern NetEase wird die Finanzierung von Nagoshi Studio ab Mai einstellen. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens.

Die Entscheidung fiel, nachdem intern festgestellt wurde, dass für die Fertigstellung des ersten Spiels des Studios – Gang of Dragon – zusätzliche finanzielle Mittel notwendig wären. Daraufhin entschied NetEase, die weitere Unterstützung zu beenden.

Aktuell führt Nagoshi Studio Gespräche mit NetEase über den Umgang mit bereits entwickelten Spielmaterialien. Dabei geht es unter anderem darum, wie Inhalte, die während der bisherigen Entwicklungsphase entstanden sind, weiterverwendet werden können.

Dem Studio wurde mitgeteilt, dass es die Entwicklung grundsätzlich eigenständig fortsetzen kann. In diesem Fall müsste Nagoshi Studio jedoch sämtliche entstehenden Kosten selbst tragen.

Toshihiro Nagoshi gründete das Studio im Jahr 2021 nach seinem Abschied von Sega.

Das Team arbeitet seitdem an seinem ersten Projekt, zu dem bislang nur wenige Details bekannt sind.