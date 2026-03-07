NetEase Games: Zieht plötzlich den Stecker bei Nagoshi Studio und Gang of Dragon

7 Autor: , in News / NetEase Games
Übersicht
Image: depositphotos

NetEase beendet ab Mai 2026 die Finanzierung von Nagoshi Studio und stellt die Zukunft des ersten Projekts Gang of Dragon infrage.

Der chinesische Konzern NetEase wird die Finanzierung von Nagoshi Studio ab Mai einstellen. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens.

Die Entscheidung fiel, nachdem intern festgestellt wurde, dass für die Fertigstellung des ersten Spiels des Studios – Gang of Dragon – zusätzliche finanzielle Mittel notwendig wären. Daraufhin entschied NetEase, die weitere Unterstützung zu beenden.

Aktuell führt Nagoshi Studio Gespräche mit NetEase über den Umgang mit bereits entwickelten Spielmaterialien. Dabei geht es unter anderem darum, wie Inhalte, die während der bisherigen Entwicklungsphase entstanden sind, weiterverwendet werden können.

Dem Studio wurde mitgeteilt, dass es die Entwicklung grundsätzlich eigenständig fortsetzen kann. In diesem Fall müsste Nagoshi Studio jedoch sämtliche entstehenden Kosten selbst tragen.

Toshihiro Nagoshi gründete das Studio im Jahr 2021 nach seinem Abschied von Sega.

Das Team arbeitet seitdem an seinem ersten Projekt, zu dem bislang nur wenige Details bekannt sind.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu NetEase Games

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 194875 XP Grub Killer Elite | 07.03.2026 - 12:38 Uhr

    Shit, Ich hoffe sie finden einen anderen Publisher.
    Der erste Trailer sah super aus.

    0
  3. de Maja 329835 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.03.2026 - 13:07 Uhr

    Och man, ich hoffe auch sie finden noch einen Finanzier und das sie das bisherige Material auch behalten dürfen.
    Einfach ein Don Lee Game, das können die nicht sterben lassen.

    0
    • Duck-Dynasty 159735 XP God-at-Arms Onyx | 07.03.2026 - 13:43 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Hatte den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Aber das sah tatsächlich sehr vielversprechend aus. 😬

      0
  4. oldGamer 170420 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 07.03.2026 - 13:42 Uhr

    Naja, wenn die auf einmal plötzlich 45 Millionen extra haben wollen ist das auch kein Wunder.

    0
  6. c0re82 47188 XP Hooligan Treter | 07.03.2026 - 15:10 Uhr

    Das fänd ich echt schade. Nachdem Trailer hatte ich mich, richtig auf das Spiel gefreut 😐

    0

Hinterlasse eine Antwort