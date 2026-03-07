NetEase Games: Zieht plötzlich den Stecker bei Nagoshi Studio und Gang of Dragon

Der chinesische Konzern NetEase wird die Finanzierung von Nagoshi Studio ab Mai einstellen. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens.
Die Entscheidung fiel, nachdem intern festgestellt wurde, dass für die Fertigstellung des ersten Spiels des Studios – Gang of Dragon – zusätzliche finanzielle Mittel notwendig wären. Daraufhin entschied NetEase, die weitere Unterstützung zu beenden.
Aktuell führt Nagoshi Studio Gespräche mit NetEase über den Umgang mit bereits entwickelten Spielmaterialien. Dabei geht es unter anderem darum, wie Inhalte, die während der bisherigen Entwicklungsphase entstanden sind, weiterverwendet werden können.
Dem Studio wurde mitgeteilt, dass es die Entwicklung grundsätzlich eigenständig fortsetzen kann. In diesem Fall müsste Nagoshi Studio jedoch sämtliche entstehenden Kosten selbst tragen.
Toshihiro Nagoshi gründete das Studio im Jahr 2021 nach seinem Abschied von Sega.
Das Team arbeitet seitdem an seinem ersten Projekt, zu dem bislang nur wenige Details bekannt sind.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Shit, Ich hoffe sie finden einen anderen Publisher.
Der erste Trailer sah super aus.
Hoffentlich bekommen sie noch die Kurve.
Och man, ich hoffe auch sie finden noch einen Finanzier und das sie das bisherige Material auch behalten dürfen.
Einfach ein Don Lee Game, das können die nicht sterben lassen.
Hatte den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Aber das sah tatsächlich sehr vielversprechend aus. 😬
Naja, wenn die auf einmal plötzlich 45 Millionen extra haben wollen ist das auch kein Wunder.
Oh das sind keine guten Nachrichten
Das fänd ich echt schade. Nachdem Trailer hatte ich mich, richtig auf das Spiel gefreut 😐