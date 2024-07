NetEase Games: Zwei neue Spiele auf der Gamescom erwartet

Die Gamescom 2024 rückt immer näher. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass so langsam immer mehr Informationen durchsickern.

Ebenso ist das bei dem Unternehmen NetEase der Fall, die ihre Teilnahme an der diesjährigen Messe bestätigt haben. Darüber hinaus gibt es Einzelheiten, was ihr dort erwarten könnt.

Das Unternehmen gab bekannt, dass man neben den bereits angekündigten und veröffentlichten Titeln wie Once Human, Marvel Rivals und Shadow of the Damned: Hella Remastered, auch noch zwei bisher unangekündigte Spiele vorstellen will.

So sollen die beiden Spiele in der Opening Night Live am 20. August enthüllt werden. Solltet ihr dieses Jahr selbst auf der Gamescom sein, so könnt ihr alle, inklusive der unangekündigten Titel von „NetEase“, an deren Stand selbst ausprobieren.