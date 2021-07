Netflix: Dragon Age-Serie in der Mache laut Gerücht

Autor:, in / Netflix

Schenkt man den Gerüchten Glauben, könnte Netflix eine Dragon Age-Serie in der Entwicklung haben.

Nach The Witcher, Resident Evil und weiteren Adaptionen zu Video-Spielen, soll Netflix laut Giant Freakin Robot jetzt auch Dragon Age als TV-Serie in der Entwicklung haben. Die Informationen will man aus einer „vertrauenswürdigen Quelle“ bezogen haben.

Wie zu vermuten ist, bestätigen weder Netflix noch BioWare diese Gerüchte. Der angebliche Insider beschreibt auch nicht direkt, ob es sich um eine animierte Serie wie Castlevania oder eine Live-Action-Version wie The Witcher handeln soll.

Was denkt ihr? Würdet ihr mit Dragon Age eine weitere adaptierte Spiele-Serie von Netflix begrüßen?