Netflix: Dune-Autor schreibt Drehbuch für Gears of War-Film

Beim Streaming-Riesen Netflix wird nicht nur eine Animationsserie zu Gears of War produziert. Auch ein Film zum Shooter-Franchise entsteht dort.

Für den Film wurde jetzt ein Autor gefunden, der das Drehbuch schreibt. So berichtet das Branchenblatt Variety, dass der Oscar nominierte Drehbuchautor Jon Spaihts diese Arbeit übernehmen wird. Spaihts hat etwa die Bücher zu Dune (Teil 1 und 2) und Doctor Strange geschrieben.

Spaihts sagte über das Projekt: „Gears of War ist eines der großartigsten Actionspiele aller Zeiten, mit lebendigen Charakteren, einer wunderschön gestalteten Welt und einem Kampfsystem, das die Tödlichkeit des Krieges und die Wichtigkeit, seinen Kameraden beizustehen, verdeutlicht. Es will Kino sein, und ich bin begeistert, dass ich die Chance habe, dabei zu helfen.“

Auch Entwickler The Coalition zeigt sich begeistert, mit Spaihts einen namhaften Autor gefunden zu haben: „Wir sind begeistert, mit Jon und dem Netflix-Team zusammenzuarbeiten, um Gears of War zum Leben zu erwecken. Jon ist ein meisterhafter Geschichtenerzähler mit einem Talent für die Erschaffung epischer Science-Fiction-Universen, und er liebt Gears of War wirklich. Wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen, um unser Franchise zu ehren und unseren Fans eine authentische Geschichte zu liefern.“