Netflix: Erste Folge von Sonic Prime wird auf Roblox gezeigt

Sonic the Hedgehog ist für nichts Geringeres als das Schicksal des Multiversums verantwortlich, wenn er in Sonic Prime in gegen die bösen Machenschaften seines langjährigen Erzfeindes Dr. Eggman kämpft.

Die neue Serie wird ab dem 15. Dezember beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen sein. Die Premiere der ersten Folge der Animationsserie findet allerdings ganz woanders statt.

Die erste Folge von Sonic Prime wird demnach bereits am 10. Dezember, 15:00 Uhr, in einer virtuellen Premiere auf der Spiele-Plattform Roblox gezeigt. Auf Xbox-Konsolen ist die Free-to-Play-Spieleplattform ebenfalls erhältlich.

Für eine Woche wird die 40-minütige Episode dann im Sonic Speed Simulator alle 45 Minuten gezeigt.