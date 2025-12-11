Netflix: Erster Teaser zur zweiten Avatar-Staffel

18 Autor: , in News / Netflix
Aang und seine Freunde brechen 2026 ins Erdkönigreich auf – epische Abenteuer erwarten die Fans.

Der Streaming-Gigant hat den ersten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel der Live-Action-Adaption Avatar – Der Herr der Elemente veröffentlicht. Die Serie, inspiriert von der legendären Nickelodeon-Animationsreihe, begleitet Aang und seine Gefährten nun auf ihrer Reise ins mächtige Erdkönigreich.

Die Bilder versprechen epische Abenteuer, neue Charaktere und eine noch größere Welt voller Magie und Gefahren. Fans dürfen sich auf packende Kämpfe, emotionale Momente und die Fortsetzung der Geschichte freuen, die bereits Millionen begeistert hat.

Staffel 2 startet 2026 exklusiv bei Netflix – ein genaues Datum steht noch aus.

Teaser-Trailer (Deutsch):

Teaser-Trailer (Englisch):

  1. Katanameister 265540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 14:36 Uhr

    Die Serie sieht ganz cool aus, muss ich ausprobieren, wenn ich Netflix mal wieder abonniere.

  2. DanSanAliaMi 69605 XP Romper Domper Stomper | 11.12.2025 - 14:58 Uhr

    Fand die animierte Serie gut als Kind und den Film auch überraschend gut. Obwohl er ja katastrophale Bewertungen bekommen hatte

  3. Kenty 232710 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.12.2025 - 15:14 Uhr

    „Du bist ja groß geworden!“

    Hatte gestern schon ein Vergleichsfoto zwischen Aang aus der ersten und der zweiten Staffel gesehen. Das ist ein deutlicher Unterschied.

    Freu mich trotzdem drauf. Die erste Staffel fand ich gut!

  4. LordRavion 5585 XP Beginner Level 3 | 11.12.2025 - 15:28 Uhr

    Ich kann mich nur noch sehr grob an das Ende von Staffel 1 erinnern. Da werde ich wohl dann nächstes Jahr erstmal eine Zusammenfassung anschauen müssen 😀

