Netflix: Erster Teaser zur zweiten Avatar-Staffel

Aang und seine Freunde brechen 2026 ins Erdkönigreich auf – epische Abenteuer erwarten die Fans.

Der Streaming-Gigant hat den ersten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel der Live-Action-Adaption Avatar – Der Herr der Elemente veröffentlicht. Die Serie, inspiriert von der legendären Nickelodeon-Animationsreihe, begleitet Aang und seine Gefährten nun auf ihrer Reise ins mächtige Erdkönigreich.

Die Bilder versprechen epische Abenteuer, neue Charaktere und eine noch größere Welt voller Magie und Gefahren. Fans dürfen sich auf packende Kämpfe, emotionale Momente und die Fortsetzung der Geschichte freuen, die bereits Millionen begeistert hat.

Staffel 2 startet 2026 exklusiv bei Netflix – ein genaues Datum steht noch aus.

Teaser-Trailer (Deutsch):

Teaser-Trailer (Englisch):