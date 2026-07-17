Netflix: Generative KI kam 2026 bereits bei rund 300 Produktionen zum Einsatz

Netflix nutzt generative KI inzwischen in rund 300 Produktionen und will Inhalte schneller sowie kostengünstiger erstellen.

Generative künstliche Intelligenz gehört bei Netflix inzwischen zum festen Bestandteil der Produktion. Wie das Unternehmen in seinem Aktionärsbrief zum zweiten Quartal mitteilte, kamen entsprechende KI-Workflows im Jahr 2026 bereits bei rund 300 Filmen und Serien zum Einsatz.

Der Schwerpunkt liegt laut Netflix auf der Postproduktion. Als Beispiele nennt das Unternehmen die Produktionen Glory (Indien), Brasil 70: A Saga do Tri (Brasilien) und The American Experiment (USA), bei denen generative KI genutzt wurde, um besonders komplexe Szenen umzusetzen.

Netflix betont zudem, dass die Technologie inzwischen dazu beitrage, Inhalte schneller, kostengünstiger und gleichzeitig in höherer Qualität zu produzieren als mit herkömmlichen Methoden. Das Unternehmen investiert bereits seit geraumer Zeit in KI-Technologien und hat dafür unter anderem spezialisierte Teams und Studios aufgebaut.

Welche konkreten Aufgaben die KI bei den einzelnen Produktionen übernimmt, erläutert Netflix nicht im Detail. Fest steht jedoch, dass der Streaming-Dienst den Einsatz generativer KI in seinen Produktionsabläufen weiter ausbauen möchte.