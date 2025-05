Netflix: Kostenlose Folge von Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Autor:, in / Netflix

Schaut euch die kostenlose Folge von Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix hier an!

Ubisoft und Netflix schenken euch einen exklusiven Einblick in die abgefahrene Welt von „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“ – mit einer kostenlosen, vollständigen Episode, jetzt verfügbar auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Ubisoft.

Begleitet Dolph, Bullfrog und Jade, wie sie sich in das kriminelle Imperium von Pagan Min einschleusen. Neonfarben, Action und jede Menge Referenzen an Ubisofts kultige Spielwelten erwarten euch in diesem einzigartigen Serien-Remix, der Stil und Wahnsinn perfekt vereint.