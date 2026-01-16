Netflix: Mega‑Deal: Über 7 Milliarden Dollar für weltweite Sony‑Filme

Spider‑Verse, Blockbuster & mehr: Netflix sichert sich exklusive Sony‑Rechte – global und für Jahre

Netflix und Sony Pictures Entertainment haben einen neuen mehrjährigen Mega‑Deal abgeschlossen, der dem Streamingdienst künftig die exklusiven globalen Pay‑1‑Rechte an Sonys Filmen sichert – also genau die Phase nach Kino und Home‑Entertainment, in der Blockbuster traditionell am heißesten laufen.

Bisher besaß Netflix diese Rechte nur in den USA, Deutschland und Teilen Südostasiens.

Der neue Vertrag tritt schrittweise ab Ende 2026 in Kraft, sobald einzelne Territorien verfügbar werden, und soll ab Anfang 2029 vollständig gelten. Zusätzlich erhält Netflix Zugriff auf ausgewählte Filme und Serien aus Sonys umfangreicher Bibliothek.

Finanzielle Details wurden nicht offiziell genannt, doch Branchenquellen sprechen von über 7 Milliarden Dollar – damit wäre es der größte Pay‑1‑Deal der Geschichte. Zum Vergleich: Der vorherige Fünfjahresvertrag für die US‑Rechte lag bei 2,5 Milliarden Dollar.

Netflix zeigt sich begeistert. Lauren Smith, VP für Lizenzierung und Programmstrategie, betont, wie sehr die weltweite Community Sonys Marken liebt. Franchises wie Spider‑Man: Across the Spider‑Verse oder Hits wie Anyone but You seien bereits in den USA extrem erfolgreich gewesen – und nun wolle man diese Inhalte weltweit verfügbar machen.

Für Netflix‑Abonnenten bedeutet der Deal: mehr Sony‑Blockbuster, exklusiv und global, sobald sie die Kinos verlassen. Für die Branche bedeutet er: ein neuer Maßstab für Streaming‑Lizenzen.