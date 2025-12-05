Netflix: Mega-Übernahme von Warner Bros Discovery für 83 Milliarden

Netflix übernimmt nach intensiven Verhandlungen die Film- und Streaming-Sparte von Warner Bros Discovery, einschließlich des Videospielgeschäfts. Der Deal hat einen Unternehmenswert von rund 82,7 Milliarden US-Dollar und setzt sich gegen Mitbewerber wie Comcast und Paramount Skydance durch.
Mit der Akquisition erhält Netflix Zugang zu einem umfangreichen Portfolio weltbekannter Marken wie Harry Potter, Game of Thrones und dem DC-Universum sowie zu renommierten Entwicklerstudios wie NetherRealm, Rocksteady, Avalanche Software und TT Games.
Der Streaming-Gigant bezeichnet die Übernahme als Zusammenschluss zweier führender Entertainment-Unternehmen, bei dem globale Reichweite und Innovationskraft mit der traditionsreichen Erzählkunst von Warner Bros verbunden werden sollen.
Der Abschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die US-Wettbewerbsbehörde. Sollte die Genehmigung verweigert werden, hat Netflix eine Abbruchgebühr von 5 Milliarden US-Dollar zugesagt.
Greg Peters, Co-CEO von Netflix, fügte hinzu: „Diese Übernahme wird unser Angebot verbessern und unser Geschäft für die nächsten Jahrzehnte beschleunigen. Warner Bros. hat mehr als ein Jahrhundert lang die Unterhaltungsbranche mitgestaltet und tut dies auch weiterhin mit phänomenalen kreativen Führungskräften und Produktionskapazitäten.
„Mit unserer globalen Reichweite und unserem bewährten Geschäftsmodell können wir die von ihnen erschaffenen Welten einem breiteren Publikum zugänglich machen, unseren Mitgliedern mehr Möglichkeiten bieten, mehr Fans für unseren erstklassigen Streamingdienst gewinnen, die gesamte Unterhaltungsbranche stärken und mehr Wert für die Aktionäre schaffen.“
David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery, sagte: „Die heutige Ankündigung vereint zwei der größten Storytelling-Unternehmen der Welt, um noch mehr Menschen die Unterhaltung zu bieten, die sie am liebsten sehen.
„Seit mehr als einem Jahrhundert begeistert Warner Bros. sein Publikum, fesselt die Aufmerksamkeit der Welt und prägt unsere Kultur. Indem wir uns mit Netflix zusammentun, stellen wir sicher, dass die Menschen überall auf der Welt auch in Zukunft in den Genuss der spannendsten Geschichten kommen werden.“
Cool! 😎
Yes Netflix wird immer besser 😻
Mit Harry Potter ist das natürlich schon ein ordentlicher Stein aufm Brett…aber die Summe ist schon gewaltig
Mal gespannt was dann aus AEW wird
Da haben sie aber zugeschlagen, gabs da Gerüchte, das Netflix da interessiert war?
Aber ich befürchte wie bei MS und der Acti Deal werden das die Abonnenten dann bald spüren, mit höheren Preisen.
Mit GOT und HP, haben Sie natürlich super Marken bekommen. Aber mal schauen, ob sie nicht irgendwann Probleme mit den Kartellbehörten bekommen.
Mal sehen, ob so große Konglomerate wirklich gutes bewirken.
Dann wird Netflix ja die Preise anheben sobald der Deal durch ist.
Ich bin mal gespannt was das für die Kinofilm Strategie von Warner Bros bedeutet? 3 bis 4 Wochen in Kino und anschließend direkt auf Netflix verfügbar wie bei Disney.
Bin auch gespannt ob aus den HBO und den anderen Streaming Abo wird. Wird das in Netflix aufgenommen.
Und was Netflix mit den TV Geschäft macht… Wird man wahrscheinlich alles versuchen zu verkaufen….
Anscheinend startet hbo max in Deutschland trotzdem wie geplant. Und vermutlich werden sie es mit Zusatzkosten verbinden das es gleich mit dem Netflix Abo verbunden ist. Glaub ohne Preis Erhöhung kann es ja gar nicht funktionieren. Aber ob das Kartellamt alles so durchwinkt ist die anderes Frage. Bin mir da noch nicht so sicher. Sehe da die ähnliche Situation wie damals Microsoft Activision.
Der Unterschied ist das Warner Bros eine Krise hatte/hat. Sinkende Einnahmen und eine Nettoverschuldung von über 34 Milliarden US-Dollar. Das TV Geschäft leidet aktuell stark. Da ist eine Übernahme durch einen Riesen wie Netflix schon leichter als beim Beispiel von Microsoft.
Oh das wusste ich nicht das es Warner schlecht ging. Ich weiß auch gar nicht wie es in der Film Industrie aussieht. Nur ich war ewig nicht mehr im Kino. Heim Kino mit streaming reicht mir voll und ganz. Aber ob die da soviel gewinn mit mir machen eher unwahrscheinlich
Das ist krass. Mal schauen, ob das so durchgeht und was es für Auswirkungen haben wird
Wow… Da bin ich ja gespannt was da raus kommt.
Hoffentlich keine voreiligen Schließungen und Entlassungen, nur um sich auf die großen zu stürzen und diese zu melken und alles andere liegen lassen…
Iwie muss ja die Kohle wieder rein.
Das HBO Streaming könnte wie bei Amazon Prime mit Paramount Plus gehandhabt werden und so nochmal erheblich mehr Kohle generiert wird.