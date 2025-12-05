Netflix: Mega-Übernahme von Warner Bros Discovery für 83 Milliarden

Netflix übernimmt für satte 83 Milliarden Dollar die Film- und Streaming-Sparte von Warner Bros Discovery, inklusive des Videospielgeschäfts.

Netflix übernimmt nach intensiven Verhandlungen die Film- und Streaming-Sparte von Warner Bros Discovery, einschließlich des Videospielgeschäfts. Der Deal hat einen Unternehmenswert von rund 82,7 Milliarden US-Dollar und setzt sich gegen Mitbewerber wie Comcast und Paramount Skydance durch.

Mit der Akquisition erhält Netflix Zugang zu einem umfangreichen Portfolio weltbekannter Marken wie Harry Potter, Game of Thrones und dem DC-Universum sowie zu renommierten Entwicklerstudios wie NetherRealm, Rocksteady, Avalanche Software und TT Games.

Der Streaming-Gigant bezeichnet die Übernahme als Zusammenschluss zweier führender Entertainment-Unternehmen, bei dem globale Reichweite und Innovationskraft mit der traditionsreichen Erzählkunst von Warner Bros verbunden werden sollen.

Der Abschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die US-Wettbewerbsbehörde. Sollte die Genehmigung verweigert werden, hat Netflix eine Abbruchgebühr von 5 Milliarden US-Dollar zugesagt.

Greg Peters, Co-CEO von Netflix, fügte hinzu: „Diese Übernahme wird unser Angebot verbessern und unser Geschäft für die nächsten Jahrzehnte beschleunigen. Warner Bros. hat mehr als ein Jahrhundert lang die Unterhaltungsbranche mitgestaltet und tut dies auch weiterhin mit phänomenalen kreativen Führungskräften und Produktionskapazitäten. „Mit unserer globalen Reichweite und unserem bewährten Geschäftsmodell können wir die von ihnen erschaffenen Welten einem breiteren Publikum zugänglich machen, unseren Mitgliedern mehr Möglichkeiten bieten, mehr Fans für unseren erstklassigen Streamingdienst gewinnen, die gesamte Unterhaltungsbranche stärken und mehr Wert für die Aktionäre schaffen.“ David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery, sagte: „Die heutige Ankündigung vereint zwei der größten Storytelling-Unternehmen der Welt, um noch mehr Menschen die Unterhaltung zu bieten, die sie am liebsten sehen. „Seit mehr als einem Jahrhundert begeistert Warner Bros. sein Publikum, fesselt die Aufmerksamkeit der Welt und prägt unsere Kultur. Indem wir uns mit Netflix zusammentun, stellen wir sicher, dass die Menschen überall auf der Welt auch in Zukunft in den Genuss der spannendsten Geschichten kommen werden.“