Netflix: Neues FIFA‑Game erscheint exklusiv auf Netflix Games

FIFA startet mit einem komplett neu gedachten Fußballerlebnis in die nächste Ära und bringt die traditionsreiche Reihe erstmals exklusiv zu Netflix Games.

Die neue FIFA‑Simulation entsteht bei Delphi Interactive und soll pünktlich zum Sommer erscheinen – genau rechtzeitig zur FIFA World Cup 2026, der die weltweite Fußballbegeisterung auf den Höhepunkt treibt.

Das Projekt wird als neu interpretierte Version der Marke beschrieben und markiert einen deutlichen Richtungswechsel, da FIFA erstmals vollständig in das Netflix‑Ökosystem eingebettet wird. Die Partnerschaft soll ein frisches Spielerlebnis schaffen, das sich klar von bisherigen Veröffentlichungen abhebt und die Serie in ein neues Umfeld führt. Mit dem Fokus auf Streaming‑Gaming setzt FIFA damit ein starkes Signal für die Zukunft der Marke.

Die Ankündigung deutet auf einen Sommerstart hin, der perfekt mit dem globalen Turnier zusammenfällt und die Aufmerksamkeit der Fußballwelt bündelt. Weitere Details stehen noch aus, doch die Kombination aus Netflix Games, Delphi Interactive und dem FIFA‑Branding sorgt bereits jetzt für großes Interesse.

Wie sieht es bei euch aus? FIFA via Netflix? Daumen hoch oder Daumen runter?