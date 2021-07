Netflix: Partnerschaft mit Sony geplant laut Gerücht

Der Dataminer Steve Moser hat in den Daten der Netflix iOS App einige interessante Entdeckungen gemacht. Diese könnten auf eine möglicherweise geplante Partnerschaft mit Sony bezüglich der kürzlich von Netflix angekündigten Spiele-Streaming-Plattform hinweisen, welche First-Party-Titel des japanischen Konsolenherstellers umfassen könnte. Intern soll die Plattform unter dem Codenamen Shark bekannt sein.

Unter den gefundenen Hinweisen befindet sich ein Bild des PlayStation-Titels Ghost of Tsushima sowie ein weiteres Bild von zwei DualSense-Controllern aus der Netflix Mobile App. Außerdem stieß Moser auf ein Haifischflossen-Logo und ein N-Game-Logo.

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20

— Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021